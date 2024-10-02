Konya İhracatta Rekor Kırdı - Son Dakika
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Ekonomi

Konya İhracatta Rekor Kırdı

Konya İhracatta Rekor Kırdı

Konya, 2023 yılının Ocak-Eylül döneminde 2,6 milyar dolar ihracat yaparak rekor kırdı.

02.10.2024 14:23
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Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Mustafa Büyükeğen, Konya'nın bu yılın Ocak- Eylül döneminde 2 milyar 608 milyon doları aşkın ihracat yaptığını söyleyerek, " Türkiye'nin önemli sanayi üretim merkezlerinden olan şehrimiz, tüm zamanların en yüksek Ocak-Eylül dönemi ihracat rakamına ulaştı" dedi.

KSO Başkanı Mustafa Büyükeğen, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan ihracat rakamlarını değerlendirdi. Konya'nın bu yılın Ocak-Eylül döneminde ihracat rekoru kırdığını aktaran Başkan Büyükeğen, "Konyalı sanayicilerimiz 9 aylık dönemde ihracatımızı, yüzde 6,1 artırmayı başardı. Böylece 2 milyar 608 milyon doları aşkın ihracat ile tüm zamanların en yüksek Ocak-Eylül dönemi ihracatını gerçekleştirdik. İhracatta yakaladığımız bu başarı ivmesi ile inşallah yıl sonunda yeni bir rekor kıracağız. Şehrimize bu onuru yaşatan tüm sanayicilerimize ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

İhracatta liderlik otomotiv endüstrisinde

İhracatın sektörel bazdaki değişimi hakkında da bilgiler veren Başkan Büyükeğen, Konya'nın en fazla ihracat yaptığı ilk üç sektörün sırasıyla otomotiv endüstrisi, makine ve aksamları sektörü ile hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektörü olduğunu söyledi. Otomotiv endüstrisi sektörünün bu dönemde 663 milyon 125 bin dolar ile Konya'nın ihracat lideri olduğu bilgisini paylaşan Büyükeğen, "İkinci sırada yer alan makine ve aksamları sektörümüz 631 milyon 511 bin dolar, üçüncü sırada yer alan hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektörümüz de 293 milyon 439 bin dolar ihracat gerçekleştirdiler. Ayrıca ihracatımızın dördüncü sırasında iklimlendirme sanayi yer alırken, beşinci sırada da demir ve demir dışı metaller sektörü yer aldı" ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükeğen, KSO olarak şehrin ihracatını artırmak ve yeni pazarlara açılmasını desteklemek için düzenledikleri ikili iş görüşmeleri, yurtdışı fuar gezileri, ihracat odaklı eğitimler ve Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) Projeleri başta olmak üzere diğer projelere de devam edeceklerini sözlerine ekledi. - KONYA

Kaynak: İHA

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