Konya Kağıt AŞ'nin halka arz sonrası ilk genel kurulu gerçekleştirildi - Son Dakika
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Konya Kağıt AŞ'nin halka arz sonrası ilk genel kurulu gerçekleştirildi

14.04.2022 11:18
Konya Kağıt AŞ'nin halka arz sonrası ilk genel kurulu gerçekleştirildi

Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, yönetim kurulu ve hissedarların katılımıyla gerçekleştirildi.

Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, yönetim kurulu ve hissedarların katılımıyla gerçekleştirildi.

Bera Holding açıklamasına göre, holding şirketlerinden kağıt, karton ve ambalaj sektöründe faaliyetini sürdüren Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 2021 Yılı Olağan Genel Kurulu, Konya Kağıt AŞ Başkan Yardımcısı Erol Kaya, Yönetim Kurulu Üyeleri M. Ulvi Bezirci, Osman Elvan ve Sadık Ay ile Konya Kağıt AŞ üst yönetimi ve hissedarların katılımı ile Bera Otel Konya'da yapıldı.

Toplantıda katılımcılarla 2021 yılı faaliyet raporu paylaşılırken, yönetim kurulu raporu okundu ve müzakere edildi.

Konya Kağıt AŞ'den yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"26 Kasım 2021 tarihinde Borsa İstanbul AŞ Ana Pazar'da, 'KONKA' koduyla 6,95 TL. açılış fiyatı ile işlem görmeye başlayan Konya Kağıt AŞ paylarının Genel Kurul tarihinden bir gün önceki (12 Nisan 2022) kapanış fiyatı 19,87 TL olarak gerçekleşmiştir. Konya Kağıt AŞ payları 1 Nisan 2022 tarihi itibarıyla da Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlamıştır.

4,5 aylık kısa bir süre içinde 2,86 kat artarak yüksek bir hisse performansı gerçekleştirmiştir. 2021 yılı bağımsız denetimden geçmiş hasılat tutarı 810,6 milyon TL., dönem karı ise 402,9 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Finansal tablolar Genel Kurul'da onanarak Yönetim Kurulu ibra edilmiştir."

Kar payı dağıtım kararı alındı

Konya Kağıt AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilen açıklamada, genel kurul toplantısında 2021 yılı faaliyet dönemine ilişkin elde edilen dağıtılabilir karın yüzde 20'sinin ortaklara temettü olarak dağıtılması kararı alındığı hatırlatılırken, dağıtımına karar verilen bu tutarın nominal sermayeye oranının yüzde 26,8 olduğu belirtildi.

Açıklamada, "2021 yılı pandemi koşulları, lojistik sistemdeki kısıtlar, emtia fiyatlarındaki yüksek bazlı artışlara rağmen Konya Kağıt AŞ sektöründe oldukça başarılı bir performans sergilemiştir.

2021 yılı koşullarına ilave olarak 2022 yılında başlayan Rusya- Ukrayna savaşı ve buna bağlı enerji fiyatlarındaki (doğal gaz, petrol, elektrik, kömür ve benzeri) çok yüksek oranlı artışlar, tedarik zincirindeki ve lojistik sistemdeki sıkıntıların daha da büyümesi, Türkiye ve dünya genelinde enflasyon oranlarındaki yükselişler, şirketleri olumsuz etkilese de Konya Kağıt AŞ bütçe öngörülerine uygun olarak faaliyetlerine başarılı bir şekilde devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Konya Kağıt AŞ'nin halka arz sonrası ilk genel kurulu gerçekleştirildi - Son Dakika


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