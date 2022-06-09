Konya Kağıt'tan katlanabilir kutu kartonu, baz ve dekor kağıt üretimi için yatırım kararı - Son Dakika
Üye Girişi

Konya Kağıt'tan katlanabilir kutu kartonu, baz ve dekor kağıt üretimi için yatırım kararı

09.06.2022 13:03
Konya Kağıt'tan katlanabilir kutu kartonu, baz ve dekor kağıt üretimi için yatırım kararı

Konya Kağıt AŞ, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu katlanabilir kutu kartonu ve baz, dekor kağıt ithalatını karşılamak için önemli bir yatırımı yapmaya hazırlanıyor.

Konya Kağıt AŞ, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu katlanabilir kutu kartonu ve baz, dekor kağıt ithalatını karşılamak için önemli bir yatırımı yapmaya hazırlanıyor.

Bera Holding'den yapılan açıklamaya göre, şirket, dev yatırım projesini ülke ekonomisine katkı sağlamak adına hayata geçiriyor.

Bera Holding şirketlerinden Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'nun 8 Haziran 2022 tarihli yönetim kurulu toplantısında, şirketin büyüme ve katma değerli ürün gamını genişletme hedefleri doğrultusunda, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu katlanabilir kutu kartonu ve baz, dekor kağıt ithalatını yerli üretimle karşılamak adına önemli bir yatırımı devreye sokma kararı alındı.

Şirket yönetim kurulunun almış olduğu söz konusu karar, özel durum açıklaması başlığıyla Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirildi.

Şirket tarafından kamuoyuyla şu açıklama paylaşıldı:

"Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'nun 8 Haziran 2022 tarihli toplantısında, şirketin büyüme ve katma değerli ürün gamını genişletme hedefleri doğrultusunda; şirketimiz, 30 yılı aşkın bir süredir selülozdan doğrudan ürettiği 1. Hamur yazı tabı kağıdından ofset, ebat ve fotokopi kağıtları ile defter üretimi yapmaktadır. Şirketimizin uzun yılları içeren tecrübesini de dikkate alarak faaliyet gösterdiğimiz sektörde yaptığımız ön araştırmalar neticesinde, mevcut durum itibarıyla ülkemizde üretimi olmayan ve ithalat yoluyla tedarik edilen nitelikli, katma değeri yüksek kağıt ve karton üretimi konusunda yatırım yapılmasının şirketimizin karlılığının artırılması, uzmanlığı bulunan kendi sektöründe büyümesi ve yapılacak yatırımın ithal ikamesi özellik taşıması nedeniyle ülke ekonomisine katkı sağlayacağı değerlendirilmiştir."

Bu kapsamda yönetim kurulunun, ülke içinde yıllık tüketimi yaklaşık 300 bin ton olan ve ithalat yoluyla tedarik edilen katlanabilir kutu kartonu (Folding Box Board/FBB Karton, sektörde bilinen adıyla Bristol kartonu ya da Amerikan Bristol kartonu) üretimine ilişkin olarak 250 bin ton kapasiteli yatırım konusunda teknik ve operasyonel detayların araştırılmasına ve yıllık tüketimi yaklaşık 100 bin-120 bin ton olan ve ithalat yoluyla tedarik edilen baz ve dekor kağıt (inşaat ve mobilya sektöründe kullanılan MDF'nin desen ve renginin sağlanması için kullanılan kağıt) üretimine ilişkin olarak 140 bin ton kapasiteli yatırım konusunda teknik ve operasyonel detayların araştırılmasına karar verdiği kaydedildi. Kararda ayrıca, şirketin aktifinde kayıtlı bulunan İzmir'in Torbalı ilçesindeki yaklaşık 1 milyon metrekare arazinin söz konusu yatırımlar doğrultusunda yatırım yeri olarak kullanılabilmesi için ilgili kamu kurum ve kuruluşları nezdinde girişimlerde bulunulmasının ve söz konusu kararda belirtilen hususlar hakkında detaylı bir fizibilite hazırlatılması için şirket genel müdürlüğünün görevli ve yetkili kılınmasının da kararlaştırıldığı bildirildi.

Söz konusu açıklamaların, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğu belirtilirken, "Bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz." ifadelerine yer verildi.

YORUMLAR
500
Bangladeş'in Ankara Büyükelçiliğinde Birinci Ekonomik Diplomasi Sempozyumu yapıldı Bangladeş'in Ankara Büyükelçiliğinde Birinci Ekonomik Diplomasi Sempozyumu yapıldı Bakan Yardımcısı Gizligider: 'Buğday ve şeker noksanımız yok, fazlamız var' Bakan Yardımcısı Gizligider: 'Buğday ve şeker noksanımız yok, fazlamız var' Türkiye'nin BM Cenevre Daimi Temsilcisi Arslan, 110. Uluslararası Çalışma Konferansı'nda hitap etti Açıklaması Türkiye'nin BM Cenevre Daimi Temsilcisi Arslan, 110. Uluslararası Çalışma Konferansı'nda hitap etti Açıklaması
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Konya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Konya Kağıt'tan katlanabilir kutu kartonu, baz ve dekor kağıt üretimi için yatırım kararı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:21 Hindistan'da bir çocuk oyun oynamasına izin vermeyen annesini tabancayla öldürdü! Cesedi 3 gün saklayan çocuk cezaevine gönderildi
14:17 Küçük çocuğa yapışan keneyi elleriyle çıkardılar, 5 gün sonra hastaneye zor yetiştiler!
14:10 Çiftlik Bank dolandırıcısı "Tosuncuk" Mehmet Aydın: Çiftlik Bank ismini bana BDDK tescilledi, kusur bende değil onlarda
14:03 TSK'nın en büyük planlı tatbikatı Efes-2022'den nefes kesen görüntüler
14:00 Bankaya olan borcunu ödemeyen Kaya Çilingiroğlu'na haciz şoku! 2 saati haczedildi
13:20 Erdoğan'dan Yunanistan'a açık mesaj: Şaka yapmıyorum, ciddi söylüyorum! Gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçin
13:16 TÜİK önünde arbede çıktı! Enflasyon rakamlarını protesto etmek için toplanan Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu temsilcilerine polisten müdahale geldi
12:59 Boz ayıya tuzak kurup havaya uçurdular! Vahşet anları kameralarda
12:53 Müslüman olduğunu açıklayan Arsenal'ın yıldız futbolcusu, ismini Yakubu olarak değiştirdi
12:44 Evlerinin balkonunda cinsel ilişkiye girdiler! Kadın tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2022 14:30:34. #1.13#
SON DAKİKA: Konya Kağıt'tan katlanabilir kutu kartonu, baz ve dekor kağıt üretimi için yatırım kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement