Konya Kağıt'tan katlanabilir kutu kartonu, baz ve dekor kağıt üretimi için yatırım kararı

Konya Kağıt AŞ, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu katlanabilir kutu kartonu ve baz, dekor kağıt ithalatını karşılamak için önemli bir yatırımı yapmaya hazırlanıyor.

Bera Holding'den yapılan açıklamaya göre, şirket, dev yatırım projesini ülke ekonomisine katkı sağlamak adına hayata geçiriyor.

Bera Holding şirketlerinden Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'nun 8 Haziran 2022 tarihli yönetim kurulu toplantısında, şirketin büyüme ve katma değerli ürün gamını genişletme hedefleri doğrultusunda, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu katlanabilir kutu kartonu ve baz, dekor kağıt ithalatını yerli üretimle karşılamak adına önemli bir yatırımı devreye sokma kararı alındı.

Şirket yönetim kurulunun almış olduğu söz konusu karar, özel durum açıklaması başlığıyla Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirildi.

Şirket tarafından kamuoyuyla şu açıklama paylaşıldı:

"Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'nun 8 Haziran 2022 tarihli toplantısında, şirketin büyüme ve katma değerli ürün gamını genişletme hedefleri doğrultusunda; şirketimiz, 30 yılı aşkın bir süredir selülozdan doğrudan ürettiği 1. Hamur yazı tabı kağıdından ofset, ebat ve fotokopi kağıtları ile defter üretimi yapmaktadır. Şirketimizin uzun yılları içeren tecrübesini de dikkate alarak faaliyet gösterdiğimiz sektörde yaptığımız ön araştırmalar neticesinde, mevcut durum itibarıyla ülkemizde üretimi olmayan ve ithalat yoluyla tedarik edilen nitelikli, katma değeri yüksek kağıt ve karton üretimi konusunda yatırım yapılmasının şirketimizin karlılığının artırılması, uzmanlığı bulunan kendi sektöründe büyümesi ve yapılacak yatırımın ithal ikamesi özellik taşıması nedeniyle ülke ekonomisine katkı sağlayacağı değerlendirilmiştir."

Bu kapsamda yönetim kurulunun, ülke içinde yıllık tüketimi yaklaşık 300 bin ton olan ve ithalat yoluyla tedarik edilen katlanabilir kutu kartonu (Folding Box Board/FBB Karton, sektörde bilinen adıyla Bristol kartonu ya da Amerikan Bristol kartonu) üretimine ilişkin olarak 250 bin ton kapasiteli yatırım konusunda teknik ve operasyonel detayların araştırılmasına ve yıllık tüketimi yaklaşık 100 bin-120 bin ton olan ve ithalat yoluyla tedarik edilen baz ve dekor kağıt (inşaat ve mobilya sektöründe kullanılan MDF'nin desen ve renginin sağlanması için kullanılan kağıt) üretimine ilişkin olarak 140 bin ton kapasiteli yatırım konusunda teknik ve operasyonel detayların araştırılmasına karar verdiği kaydedildi. Kararda ayrıca, şirketin aktifinde kayıtlı bulunan İzmir'in Torbalı ilçesindeki yaklaşık 1 milyon metrekare arazinin söz konusu yatırımlar doğrultusunda yatırım yeri olarak kullanılabilmesi için ilgili kamu kurum ve kuruluşları nezdinde girişimlerde bulunulmasının ve söz konusu kararda belirtilen hususlar hakkında detaylı bir fizibilite hazırlatılması için şirket genel müdürlüğünün görevli ve yetkili kılınmasının da kararlaştırıldığı bildirildi.

Söz konusu açıklamaların, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğu belirtilirken, "Bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz." ifadelerine yer verildi.