Ekonomi

Tahıl ambarı Konya Ovasında hububatta ilk olarak işlenen arpada hasat sezonu sürüyor. Arpanın ardından buğday hasadının başlayacağını belirten uzmanlar, geçen yıla oranla ekim alanlarında artış yaşanırken, kuralık nedeniyle rekoltede yüzde 10 kadar düşüş beklediklerini söyledi.

Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya Ovasında arpa hasadı başladı. Konya'da 38 bin 873 kilometrekare yüzölçümünün yüzde 47'si tarım arazisi olarak kullanılan Konya Ovasında kış sezonundaki yetersiz yağışlar hububat ürünlerinde verim düşürdü.

"Özellikle kıraç alanlarda beklediğimiz kaliteyi yakalayamadık"

Geçen yıla oranla ekim alanlarında artış yaşanırken, kuralık nedeniyle rekoltede yüzde 10 kadar düşüş yaşanabileceğinin altını çizen Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz, "Konya ovasında arpa hasadı başladı. Bayramın üçüncü gününden itibaren Konya'da yoğun şekilde arpa hasadı yapılıyor bundan sonraki süreçte de buğday hasatlarıyla devam edecek. Bu yıl biraz daha geçen yıla göre hasatlarımızda 15 günlük bir erken başlama söz konusu. Bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi de iklim. Bu yıl maalesef beklediğimiz yağışları, beklediğimiz dönemlerde alamadık. Özellikle on ikinci aydan sonra beklediğimiz kar yağışları maalesef Konya Ovası'nda yeterli miktarda yağmadı. Arkasından yağmur yağışları oldu lakin hububatların özellikle arpaların ihtiyaç duyduğu dönemde bu yağışlar gelmedi. Daha sonraki dönemlerde bu yağışlar geldi. Tabii iklimin de bu olumsuzluklar da üzerine eklenince bu yıl arpa rekoltesinde biraz düşüş olacak kanaatindeyiz. Geçen yıla oranla yüzde 5'lik hububat ekiliş alanlarında artış var, lakin iklimin bu şekilde olmasından kaynaklı olarak yaklaşık olarak yüzde 10'luk civarda rekoltede düşüş olacağını düşünüyoruz. Özellikle kıraç alanlarda beklediğimiz kaliteyi yakalayamadık. Bunun da etkisini borsadaki satıştaki fiyatlarda da görebiliyoruz. Kaliteli ürünlerde fiyatları iyi gidiyor. TMO fiyatlarının üzerinde gidiyor ama kalitesi düşük arpaların fiyatları biraz daha düşük fiyatlarda seyrediyor" dedi.

"Erken hasattan kesinlikle kaçınmaları gerekiyor"

Başlayan hasat döneminde çiftçilere seslenen Başkan Kırkgöz, "Çiftçilerimizin bu dönemden sonra dikkat edecekleri özellikle buğdaylarda erken hasattan kesinlikle kaçınmaları gerekiyor. Nem oranı yüksek hububat tarlalarının biçmemelerini, biraz daha beklemelerini tavsiye ediyoruz. Bu dönemler biraz riskli dönemler ara ara yağışlar gelebiliyor. Bu yağışlarda doluya çevirebiliyor arkasından felaketler de gelebiliyor. Bu tarz felaketlere çiftçilerimizin inşallah yakalanmazlar inşallah bu tarz felaketlerle karşılaşmazlar. Çok fazla acele etmemelerini arazilerini hasat ederken de biçerdöverlerini kontrol ederek verimli bir hasat geçirmelerini temenni ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Yağışlar beklenenin altında olduğu için geçen yıla oranla rakamlar düşük kalıyor"

Konya Ovası'nda hububat üretimine büyük destek sağlayan Altınekin'de de hasat aralıksız sürüyor. Sezonun geçen yıla oranla rakamlarda düşüş yaşandığını aktaran İlçe Kaymakamı Muhammed Emin Baştürk, "Geçen yılla kıyasladığımız zaman geçen yılın Mart ve Nisan ayındaki yağışlar beklenenin altında olduğu için geçen yıla oranla rakamlar düşük kalıyor. Buğdayda geçen yıl, 74 bin ton elde etmişken bu yıl biraz daha düşük olacak maalesef. Yine arpada da 55 bin ton elde etmişken bu rakam da yine biraz daha aşağıda olacak gibi gözüküyor. Tabii malumunuz küresel iklim değişikliğiyle de mücadele ediyoruz. Bunun da etkisi var. Yağışlar artık beklenildiği zamanlarda olmuyor. Dolayısıyla tarımda da bir değişiklik meydana geliyor. Bu yüzden rakamlar biraz daha altında olacak gibi ama yine de burada mesela şu anda bir çiftçimiz ile birlikte hasada katıldık. Burası 43 dönüm bir arazi ve buradan dönüm başına bin 500 ton verim elde edeceğini bekliyoruz ve bu rakamın iyi olduğunu söylüyorlar. Tabii daha tam net rakamlara ulaşmış değiliz. Dolayısıyla inşallah hasadımızı tamamladığımız zaman geçen senenin rakamlarının da üzerine çıkarız diye umut ediyoruz" diye konuştu. - KONYA