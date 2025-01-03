Konya Şeker, Global 100'de 62. Sırada

Ekonomi

Konya Şeker, " Türkiye'nin Global 100 Endeksi" 2024 yılı araştırma listesinde 62. sırada yer alarak, aynı listenin gıda kategorisinde ilk 5'e girdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Platin Dergisi'nin bağımsız pazar araştırma şirketi IPSOS ile birlikte yürüttüğü "Türkiye'nin Global 100 Endeksi" 2024 araştırmasına göre Konya Şeker, Türkiye'yi uluslararası arenada başarıyla temsil eden şirketler arasında yer aldı.

Önceki yıllarda listede 79. sırada yer alan Konya Şeker, Türkiye'nin Global 100 Endeksi 2024 listesinde 62. sırada yer alarak 17 basamak birden yükseldi. 2024 güncel listesinde gıda kategorisinde 5. sırada yer alan Konya Şeker, güçlü duruşunu devam ettirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, Konya Şeker'in, Türkiye'nin Global 100 Endeksi 2024 verilerinde 62. sıraya yerleşmesi ve gıda kategorisinde ilk 5'te yer almasının kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, "Bu başarı, yalnızca bir şirketin değil üretici ortaklarımızın emeğinin sonucudur. Konya Şeker olarak çiftçilerimizin alın teriyle global arenada örnek teşkil eden bir marka haline geldik. Emeği geçen tüm çalışanlarımıza ve çiftçilerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Konya Şeker üreterek güçlenmeye devam edecek." ifadelerini kullandı.