Konya Tarım Fuarı kapılarını açıyor - Son Dakika
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Konya Tarım Fuarı kapılarını açıyor

07.03.2022 12:56
Konya Tarım Fuarı kapılarını açıyor

Konya Ticaret Odası Uluslararası Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek 18. Konya Tarım Fuarı başlıyor.

Konya Ticaret Odası Uluslararası Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek 18. Konya Tarım Fuarı başlıyor.

Katılımcı firmaların hazırlıklarını tamamladığı Türkiye'nin en büyük tarım fuarı olma özelliğini taşıyan Konya Tarım Fuarı ziyaretçilerine kapılarını açıyor. Konya Tarım Fuarı 8 - 12 Mart 2022 tarihlerinde sektör temsilcilerine ev sahipliği yapacak.

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, küresel salgın sebebiyle verilen iki yıllık aradan sonra tarım ve tarım mekanizasyonu sektörünün dünya çapında buluşmasının heyecanını yaşadıklarını ifade ederek "96 bin metrekarelik fuar alanında 20 ülkeden 461 firma ve firma temsilciliğine ev sahipliği yapacak Konya Tarım Fuarımız 116 ülkeden ve Türkiye'nin 75 şehrinden ziyaretçileri ağırlayacak. Katılımcı ülke ve firmalarıyla, dünyanın dört bir köşesinden ziyaretçileriyle fuarımız, düzenlendiği tarihlerde, dünya tarım ve tarım mekanizasyonu sektörünün merkezi olmaktadır. Bu sene de fuar kapsamında düzenleyeceğimiz uluslararası B2B organizasyonu, fuarımızın marka değerini yükselterek iş ve ticaret için fuarımızı tercih eden herkesin kazancını artıracaktır. Tüm dünyadan ve ülkemizden katılımcı ve ziyaretçi sayısıyla Konya Tarım Fuarı şehrimiz ve ülkemiz için büyük bir öneme sahiptir. Fuarımız tarım ve tarım mekanizasyonu sektörümüzün daha da büyümesini, dünyaya açılmasını sağlamakta aynı zamanda birçok sektörümüzü hareketlendirerek, 5 gün boyunca şehrimiz ekonomisinde canlılık oluşturmaktadır. Yurt içinden ve yurt dışından katılan firmalarımıza gösterdikleri ilgi nedeniyle teşekkür ediyor, bol bereketli kazançlar diliyorum. Fuarımızın düzenlenmesine katkı sağlayan tüm düzenleyici kuruluşlara sağladıkları destekler için teşekkür ederim. Tarım ve tarım makineleri sektörlerindeki yenilikleri ve gelişmeleri yakından görmek, yeni iş bağlantıları kurarak ticaretlerini genişletmek isteyen şehrimizden ve ülkemizden tüm sektör temsilcilerini 18. Konya Tarım Fuarı'nı ziyaret etmeye davet ediyorum" dedi.

8 Mart 2022'de tarihinde kapılarını açacak olan 18. Konya Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı 12 Mart 2022 tarihine kadar açık kalacak. - KONYA

Konya Tarım Fuarı kapılarını açıyor

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Türkiye, Tarım, Konya, Fuar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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