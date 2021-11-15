Konya Ticaret Borsası
15.11.2021 15:50
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 3,825 lira, en yüksek 4,171 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 3,825 lira, en yüksek 4,171 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|3,825
|4,171
|Ekmeklik diğer buğday
|3,735
|3,735
|Düşük vasıflı buğdaylar
|3,608
|4,068
|Makarnalık buğdaylar
|3,841
|3,841
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpalar
|2,927
|2,979
|Mısır
|2,221
|2,935
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|7,249
|8,529
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