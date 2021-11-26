Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 4 lira 742 kuruş, en yüksek 5 lira 66 kuruştan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Makarnalık buğday
|4,800
|5,000
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|4,742
|5,066
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|5,000
|5,201
|Ekmeklik diğer buğdaylar
|4,871
|4,907
|Düşük buğdaylar
|4,605
|5,051
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|3,128
|3,618
Kaynak: AA
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