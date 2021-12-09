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Konya Ticaret Borsası - Son Dakika

Konya Ticaret Borsası

09.12.2021 15:22
Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 4 lira 856 kuruştan, en yüksek 5 lira 296 kuruştan satıldı.

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 4 lira 856 kuruştan, en yüksek 5 lira 296 kuruştan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday4,8565,296

Ekmeklik diğer buğday4,7584,840

Düşük vasıflı buğdaylar4,8684,868

DİĞER HUBUBATLAR

Mısır3,4904,130
ARPALAR3,9503,997

Ticaret, Buğday, Mısır, Konya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Konya Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi


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