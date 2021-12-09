Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 4 lira 856 kuruştan, en yüksek 5 lira 296 kuruştan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|4,856
|5,296
|Ekmeklik diğer buğday
|4,758
|4,840
|Düşük vasıflı buğdaylar
|4,868
|4,868
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|3,490
|4,130
|ARPALAR
|3,950
|3,997
Kaynak: AA
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