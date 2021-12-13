Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 4 lira 568 kuruştan, en yüksek 5 lira 15 kuruştan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|4,568
|5,015
|Ekmeklik diğer buğday
|4,258
|5,000
|Düşük vasıflı buğdaylar
|4,454
|4,754
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|2,856
|3,951
|ARPALAR
|3,846
|3,966
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|10,516
|12,601
Kaynak: AA
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