Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 6,255-6,756 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Makarnalık buğday
|6,679
|6,727
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|6,255
|6,756
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|6,567
|6,706
|Kırmızı diğer ekmeklik buğday
|6,236
|6,251
|Beyaz diğer ekmeklik buğday
|6,471
|6,471
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpalar
|6,357
|6,520
|Mısır
|6,051
|6,275
|Yulaf
|5,501
|5,757
Son Dakika › Ekonomi › Konya Ticaret Borsası - Son Dakika