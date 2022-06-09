Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 6,701-7,206 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Kaynak: AA

Mısır, Konya, Ekonomi, Son Dakika

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