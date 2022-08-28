Körfezli kadınlar üretiyor, ürettikçe kazanıyor - Son Dakika
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Körfezli kadınlar üretiyor, ürettikçe kazanıyor

28.08.2022 15:18
Körfezli kadınlar üretiyor, ürettikçe kazanıyor

Körfez Belediyesi tarafından ilçedeki girişimci kadınlara yönelik hayata geçirilen Kiraz Kafe ve El Emeği Satış Ofisleri, büyük ilgi görüyor.

Körfez Belediyesi tarafından ilçedeki girişimci kadınlara yönelik hayata geçirilen Kiraz Kafe ve El Emeği Satış Ofisleri, büyük ilgi görüyor.

Körfez Belediyesi, Körfez Ticaret Odası, Halk Eğitim Merkezi ve Körfez Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin paydaşı olduğu Körfez Kadın Platformu iş birliği ile kadın emeğine yönelik hayata geçirilen projeler büyük ilgi görüyor. Geçtiğimiz yılda gerçekleştirilen Kadın El Emeği Satış Alanları bu yıl da Tütünçiftlik ve Yarımca Sahili'ne hayata geçirilirken, üreten kadınlar burada ürettikleri el emeklerini satarak gelir elde ediyor. Körfezli kadınların el emeği çalışmalarının değerini bulduğu stantları gezen Körfez Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Zehra Coşkun Salih de Körfez'in bu noktada örnek olduğunu belirterek, "Başkanımız Şener Söğüt bizlere gerçekten büyük destek verdi. Belediyemize teşekküre ediyorum. Projemiz devam ediyor. Tüm kadınlarımız katılım sağlayabilir" dedi.

Öte yandan, el emekleri satış alanları dışında Körfez Belediyesi tarafından Tütünçiftlik sahilinde hayata geçirilen Kiraz Kafe'de de kadınlar evlerinde ürettikleri yemekleri satma imkanı yakalıyor. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Körfez Belediyesi, Kent Konseyi, Körfez, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Körfezli kadınlar üretiyor, ürettikçe kazanıyor - Son Dakika

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