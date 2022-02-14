Üye Girişi
Körfez ülkelerinden Türkiye'ye turist yağacak - Son Dakika

Körfez ülkelerinden Türkiye'ye turist yağacak

14.02.2022 15:18
Körfez ülkelerinden Türkiye'ye turist yağacak

Ortadoğu ve Kuzey Afrika yatırım uzmanı Nasuh Özdemir İstanbuli, Körfez ülkeleri ve Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesi ile turistlerin ilk tercihlerinin Türkiye olduğunu söyledi.

Ortadoğu ve Kuzey Afrika yatırım uzmanı Nasuh Özdemir İstanbuli, Körfez ülkeleri ve Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesi ile turistlerin ilk tercihlerinin Türkiye olduğunu söyledi.

2020 ve 2021 yılında yaşanan pandemi sebebiyle turizm açısından bir durgunluk yaşanırken yeni yılla beraber Türkiye'ye 45 milyon turistin gelmesi ve gelen bu turistlerden 35 milyar dolar turizm geliri getirmesi bekleniyor. Ortadoğu ve Kuzey Afrika yatırım uzmanı Nasuh Özdemir İstanbuli, Körfez ülkeleri ile Türkiye arasında son zamanlarda yaşanan ılımlı havanın bu yıl Türkiye'ye gelecek olan turist sayısını büyük ölçüde arttıracağını ve Körfez ülkelerde faaliyet gösteren tur şirketlerine başvuran turistlerin ilk tercihinin Türkiye olduğunu söyledi. Ortadoğu ve Kuzey Afrika yatırım uzmanı Nasuh İstanbuli, bu yıl özellikle Körfez ülkelerinden Türkiye'ye turist akının olacağını belirterek, "Geçtiğimiz günlerde Körfez ülkeleri ile Türkiye arasındaki buzlar eridi ve Körfez ülkelerinde faaliyet gösteren turizm şirketleri başta; İstanbul, Antalya ve Trabzon olmak üzere ülkemizdeki birçok otele rezervasyon yapmaya başladı. Körfez ülkelerinden Türkiye'ye gelen turistler, genellikle bireysel tatil tercih ediyor. Körfez ülkelerinden gelen turistler, Avrupa ülkelerinden gelen turistler gibi her şey dahil sistemini dahil olmadan tatillerini geçiriyorlar. Bu da ülkemize daha fazla paranın gireceği anlamına geliyor. Körfez ülkelerinden en fazla turist, yaz aylarında ülkemize gelmeye başlayacak ve bu yıl boyunca devam edecek" dedi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500

Orta Doğu, Türkiye, turist, Körfez, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Körfez ülkelerinden Türkiye'ye turist yağacak - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
15:11 Mbappe, Real Madrid'le prensipte anlaşmaya vardı! Cengiz Ünder'i gündemde
15:10 AK Partililer arasında oy aralığı gerilimi! Metin Külünk'ten yüzde 34-36 diyen Şen'e "tuzağa düştü" yorumu
15:07 Sevgililer Günü'nü kutlayan isimler sosyal medyada adeta yarış halinde!
15:02 Aşı karşıtları delirmiş gibi! Binlerce kişinin önünde çırılçıplak koşmaya başladı!
14:58 Elon Musk, Neuralink testleri için 15 maymun kullandı! Hayvanların ölmesi büyük tepki çekti
14:57 Üç Kuruş'ta bu akşam neler olacak? Efe Kartal'ı durdurabilecek mi?
14:51 Safiye hiçbir şeyden çekmedi türkücü Cüneyt'ten çektiği kadar: 2 ev, 700 bin TL paranın üstüne bir 20 bin daha yedirdi!
14:41 Yasak Elma'da bu akşam neler olacak? Kumru hamile olduğunu söyleyecek mi?
14:33 Alparslan: Büyük Selçuklu'da bu akşam neler olacak? Alparslan, Alpagut'un elinden kurtulabilecek mi?
14:29 THY'den istifa etti Hindistan kaptı: İlker Aycı, Air India'nın yeni CEO'su
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 15:24:48. #1.11#
SON DAKİKA: Körfez ülkelerinden Türkiye'ye turist yağacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement