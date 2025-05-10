Korsan Nakliye Firmalarına Dikkat! - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Korsan Nakliye Firmalarına Dikkat!

Nakliye sektörü temsilcileri, yetkisiz firmalarla ilgili uyarılarda bulundu, tüketicilere dikkat etmeleri söylendi.

10.05.2025 11:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nakliye sektörü temsilcileri, yetkisiz hizmet veren firmalara karşı vatandaşları uyardı.

Evden Eve Nakliyeciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bağlar, AA muhabirine, baharla birlikte taşınma sektörünün hareketlenmeye başladığını söyledi.

Bu dönemde İstanbul içi taşınmaların oldukça yoğun olduğunu kaydeden Bağlar, "Yaşanan deprem sonrasında da insanların güvenli bölgelere taşınma talebi arttı." dedi.

Özellikle İstanbul'dan Ege ve İç Anadolu bölgelerine göç hareketliliği gözlemlediklerini ifade eden Bağlar, "İstanbul içinde Bağcılar, Zeytinburnu gibi bölgelerde şu anda taşınmalar var. İnsanlar sağlam binalara, yeni binalara taşınmaya özen gösteriyorlar. Derneğimize de taşınma yönünden telefonlar geliyor. Biz de web sitemizden üyelerimize yönlendiriyoruz." diye konuştu.

"Son dönemde tüketicilerin depolamaya ilgisi arttı"

Bağlar, 2+1 evin taşınma maliyetinin İstanbul içerisinde 25 bin lira ile 35 bin lira, 3+1 evin ise yaklaşık 35 bin lira ile 45 bin lira olduğunu kaydederek, şöyle konuştu:

"Fiyatlar şehir içi ve şehir dışı taşınmalara, kat durumu ve ek hizmetlere bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor. Son dönemde tüketicilerin depolamaya da ilgisi arttı. Müşteriler eşyalarını oda şeklindeki depolara koyarak, anahtarı müşteriye teslim ediyorlar. Depolara talep şu anda yüksek. 3+1 ya da 4+1 ev eşyası olanlar daha küçük evlere taşındıklarında geri kalan eşyalarını burada depoluyorlar."

Tüketicilere korsan firmalara karşı uyarılarda bulunan Bağlar, taşıma yapan firmaların yetki belgesinin bulunması gerektiğine dikkati çekti.

"Tarafların hak ve yükümlülüklerini belirleyen taşıma sözleşmesi düzenlenmeli"

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili İbrahim Güllü de yaz sezonu, kentsel dönüşüm gibi etkenlerle ev taşınma işlemlerinde hareketlilik yaşandığını anlattı.

Güllü, tüketicilerin taşımayla ilgili başlıca şikayetlerinin eşyalara zarar verilmesi, kaybolması ya da taşıma sırasında fiyat yükseltilmesi olduğunu söyledi.

Tüketicilerin taşıma işlemlerinde mağdur olmamaları için dikkat etmesi gereken hususlar bulunduğunu dile getiren Güllü, "Öncelikle tarafların hak ve yükümlülüklerini belirleyen taşıma sözleşmesi düzenlenmelidir. Bu sözleşmeyle tarafların hakları ve yükümlülükleri belirleneceğinden, taşıma işleminin ücreti, ne zaman yapılacağı, taşınacak eşyalarda kırık, çizik gibi hususlar belirtilmiş olacağından mağduriyet ve şikayetler azalacaktır." ifadelerini kullandı.

"Taşıma işlemi korsan firmalar ya da yetkisiz kişilere yaptırılmamalı"

Güllü, taşıma işlemi sırasında eşyaların uğrayabileceği hasarlar için taşıma sözleşmesiyle taşıma sigortası da yapılması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Taşıma sigortasının taşıyıcı tarafından yapılıp yapılmadığının kontrol edilmesi gerekir. Nakliye şirketi taşıma sigortası yapmıyorsa mutlaka tüketici taşıma sigortasını kendisi yaptırmalı. Taşıma poliçesinin taşıma sırasında uğranılacak zararları kapsayıp kapsamadığı da kontrol edilerek poliçenin bir örneği saklanmalıdır. Taşınacak eşyalar arasında yer alan kıymetli eşyaların listesi yapılmalı ve taşıyıcıya imzalatılarak bir nüshası tüketici almalıdır. Taşıma işlemi korsan firmalar ya da yetkisiz kişilere yaptırılmamalıdır. Mağdur olmak istemeyen taşınacak tüketicimiz firmaları iyi araştırmalı, korsan ve yetkisiz firma olmamasına dikkat etmelidirler. Taşıyıcının yetki belgesinin mutlaka kontrol edilmesi gerekmekte."

Taşıma işlemi sırasında mağduriyet yaşayan tüketicilerin uğradığı zararı gösterir belgelerle 149 bin liraya kadar olan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetlerine başvurabileceğine dikkati çeken Güllü, 149 bin lira ve üzeri mağduriyetler için arabulucuya başvurulması, uzlaşma sağlanamadığı takdirde arabulucudan alınacak uzlaşmazlık tutanağıyla tüketici mahkemesinde dava açılabileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

istanbul, Ekonomi, Bağlar, Deprem, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Korsan Nakliye Firmalarına Dikkat! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pakistan, 77 Hindistan SİHA’sını düşürdü Pakistan, 77 Hindistan SİHA'sını düşürdü
Adana’da öğretmenden otizmli çocuklara şiddet Adana'da öğretmenden otizmli çocuklara şiddet
Canlı yayında bilincini kaybedip yere yığıldı Canlı yayında bilincini kaybedip yere yığıldı
Microsoft’un kurucusu Bill Gates: Zengin ölmek utanç verici Microsoft'un kurucusu Bill Gates: Zengin ölmek utanç verici
Dusan Tadic’ten Ajax sorusuna cevap: Kimseyle kontrat imzaladım Dusan Tadic'ten Ajax sorusuna cevap: Kimseyle kontrat imzaladım
Ailelerle elele, kitaplarla gönülden gönüle Yeşilhisar’da anlamlı yarışma Ailelerle elele, kitaplarla gönülden gönüle! Yeşilhisar'da anlamlı yarışma
Bakan Fidan’dan PKK kongresine dair ilk değerlendirme Bakan Fidan'dan PKK kongresine dair ilk değerlendirme
Mourinho’nun gazeteciye cevabı gündem oldu Adeta dalga geçti Mourinho'nun gazeteciye cevabı gündem oldu! Adeta dalga geçti
Göksel Gümüşdağ’dan hakeme tepki: Rezil, fiyasko, facia Göksel Gümüşdağ'dan hakeme tepki: Rezil, fiyasko, facia
Sakarya’da traktörün altında kalan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Sakarya'da traktörün altında kalan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Yeni Zelanda ve Tayland’a yeni büyükelçi atamaları yapıldı Yeni Zelanda ve Tayland'a yeni büyükelçi atamaları yapıldı

22:11
1 yıldır kayıptı 19 yaşındaki Nagihan’ın cesedi kuyuda bulundu
1 yıldır kayıptı! 19 yaşındaki Nagihan'ın cesedi kuyuda bulundu
20:56
Kulisleri sallayacak iddia: PKK “fesih“ kararını Türkiye Cumhuriyeti’ne iletti
Kulisleri sallayacak iddia: PKK "fesih" kararını Türkiye Cumhuriyeti'ne iletti
19:57
3 çocuk sahibi kadınlar dikkat Memur olma hakkı geliyor
3 çocuk sahibi kadınlar dikkat! Memur olma hakkı geliyor
18:47
Hindistan ve Pakistan’ın ateşkes ilan etmesine Türkiye’den ilk yorum
Hindistan ve Pakistan'ın ateşkes ilan etmesine Türkiye'den ilk yorum
17:57
Gençlerbirliği 4 yıl aradan sonra Süper Lig’e yükseldi
Gençlerbirliği 4 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükseldi
09:17
Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye’yi cehenneme çeviririz
Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye'yi cehenneme çeviririz
09:06
Enrique Iglesias’tan Türkiye’ye duygusal mesaj: Ezan sesini özledim
Enrique Iglesias'tan Türkiye'ye duygusal mesaj: Ezan sesini özledim
08:47
Tadic’in Talisca’ya saldırmaya çalıştığı anların tribün çekimi
Tadic'in Talisca'ya saldırmaya çalıştığı anların tribün çekimi
08:46
Survivor’dan diskalifiye olan Almeda Baylan en büyük pişmanlığını itiraf etti
Survivor'dan diskalifiye olan Almeda Baylan en büyük pişmanlığını itiraf etti
08:21
İŞKUR merak edilen verileri paylaştı İşte en çok personele ihtiyaç olan meslekler
İŞKUR merak edilen verileri paylaştı! İşte en çok personele ihtiyaç olan meslekler
08:13
23 ile sarı kodlu uyarı Meteoroloji saat verip uyardı
23 ile sarı kodlu uyarı! Meteoroloji saat verip uyardı
07:54
Zorunlu hale geliyor Taksilerde yeni dönem
Zorunlu hale geliyor! Taksilerde yeni dönem
01:04
Tazminatını isteyen işçi, şirketin korumaları tarafından dövülerek öldürüldü
Tazminatını isteyen işçi, şirketin korumaları tarafından dövülerek öldürüldü
01:02
Beylikdüzü’nde tır kazası 1 kişi hayatını kaybetti
Beylikdüzü'nde tır kazası! 1 kişi hayatını kaybetti
00:47
Yeni Zelanda ve Tayland’a yeni büyükelçi atamaları yapıldı
Yeni Zelanda ve Tayland'a yeni büyükelçi atamaları yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2025 22:58:13. #7.12#
SON DAKİKA: Korsan Nakliye Firmalarına Dikkat! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.