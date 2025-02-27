KOSGEB Destek Programı Bilgilendirme Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

KOSGEB Destek Programı Bilgilendirme Toplantısı

KOSGEB Destek Programı Bilgilendirme Toplantısı

MATSO ve KOSGEB, İstihdamı Koruma Destek Programı hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi.

27.02.2025 16:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MATSO ve KOSGEB İşbirliği ile KOSGEB İstihdamı Koruma Destek Programı bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) iş birliğiyle, işletmelere yönelik KOSGEB İstihdamı Koruma Destek Programı hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi. MATSO Akademi bünyesinde gerçekleşen toplantıya, MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör, KOSGEB Antalya İl Müdürü Dr. İbrahim Uğur Erkış, MATSO Başkan Yardımcıları Ali Özen ve Anıl Bahar, MATSO KOBİ Uzmanı Güneş Ulutürk, MATSO üyeleri, Manavgatlı iş insanları ve vatandaşlar katıldı.

"İşletmelerimizin güçlenmesini hedefliyoruz"

Toplantının açılış konuşmasını yapan MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör, KOSGEB desteklerinin işletmeler için büyük önem taşıdığını vurguladı. Güngör, "KOSGEB'in sunduğu bu program sayesinde hem işletmelerin hem de girişimcilerin daha sağlam bir finansal yapıya kavuşmasını hedefliyoruz" dedi.

İşletmelerin sürdürülebilirliğini sağlamak ve rekabet gücünü artırmak adına finansal desteklerin önemine dikkat çeken Başkan Güngör, Manavgat'ta faaliyet gösteren firmaların KOSGEB desteklerinden daha fazla yararlanabilmesi için çalıştıklarını belirtti. Güngör, "Bu tür bilgilendirme seminerleri sayesinde üyelerimiz devletin sunduğu fırsatlardan haberdar oluyor ve işletmelerini geliştirmek için bu imkanlardan faydalanabiliyor" diye konuştu.

MATSO olarak KOSGEB ve diğer kamu kurumlarıyla iş birliği içinde olmaya devam edeceklerini belirten Güngör, "İş dünyamızın her türlü destekten maksimum düzeyde faydalanabilmesi için elimizden geleni yapacağız" dedi.

KOSGEB İl Müdürü Erkış'tan kapsamlı bilgilendirme

Toplantıda sunum yapan KOSGEB Antalya İl Müdürü Dr. İbrahim Uğur Erkış, KOSGEB İstihdamı Koruma Destek Programı hakkında kapsamlı bilgi verdi. İşletmelerin istihdamlarını koruyabilmesi için büyük bir fırsat sunan programın detaylarını aktaran Erkış, başvuru şartları, süreçleri ve işletmelere sağlanan avantajlar konusunda açıklamalarda bulundu.

Sunumda ayrıca, destek programına başvurmak isteyen işletmelerin sağlaması gereken kriterler ve KOSGEB'in sunduğu diğer destek paketleri hakkında da bilgi verildi. Programla ilgili merak edilen sorular toplantının sonunda yanıtlandı. - ANTALYA

CoinTR’den 1.000 TL Hediye! Hemen Üye Ol, Kolayca Kazanmaya Başla! Şimdi Katıl! Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Ticaret Ve Sanayi Odası, Yerel Haberler, Manavgat, antalya, Ekonomi, Finans, Kosgeb, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi KOSGEB Destek Programı Bilgilendirme Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:25 Ahmet Türk’ten Sırrı Süreyya Önder’e uyarı: İşin ciddiyetini kaçırma Ahmet Türk'ten Sırrı Süreyya Önder'e uyarı: İşin ciddiyetini kaçırma
17:03 Öcalan’ın çağrısının yapıldığı esnada ekrana getirilen fotoğraf salonu ayağa kaldırdı Öcalan'ın çağrısının yapıldığı esnada ekrana getirilen fotoğraf salonu ayağa kaldırdı
16:51 Abdullah Öcalan’dan yıllar sonra ilk fotoğraf Abdullah Öcalan'dan yıllar sonra ilk fotoğraf
16:49 Öcalan’ın açıklamasını yapacak heyet zılgıtlarla salona girdi Öcalan'ın açıklamasını yapacak heyet zılgıtlarla salona girdi
16:44 Abdullah Öcalan’dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli, tüm gruplar silah bırakmalı Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli, tüm gruplar silah bırakmalı
07:10 Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler gözaltına alındı Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler gözaltına alındı
01:14 Son atama kararları yürürlüğe girdi Son atama kararları yürürlüğe girdi
00:16 ABD Temsilciler Meclisi’nden Batı Şeria için tepki çeken talimat ABD Temsilciler Meclisi'nden Batı Şeria için tepki çeken talimat
00:05 Bakan Fidan: Trump akıl tutulması yaşıyor Bakan Fidan: Trump akıl tutulması yaşıyor
23:44 YSK’nın kararıyla 5 mahallede seçimler yenilenecek YSK'nın kararıyla 5 mahallede seçimler yenilenecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2025 17:41:07. #1.11#
SON DAKİKA: KOSGEB Destek Programı Bilgilendirme Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.