KOSGEB Destek Programı Bilgilendirme Toplantısı

Ekonomi

MATSO ve KOSGEB İşbirliği ile KOSGEB İstihdamı Koruma Destek Programı bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) iş birliğiyle, işletmelere yönelik KOSGEB İstihdamı Koruma Destek Programı hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi. MATSO Akademi bünyesinde gerçekleşen toplantıya, MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör, KOSGEB Antalya İl Müdürü Dr. İbrahim Uğur Erkış, MATSO Başkan Yardımcıları Ali Özen ve Anıl Bahar, MATSO KOBİ Uzmanı Güneş Ulutürk, MATSO üyeleri, Manavgatlı iş insanları ve vatandaşlar katıldı.

"İşletmelerimizin güçlenmesini hedefliyoruz"

Toplantının açılış konuşmasını yapan MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör, KOSGEB desteklerinin işletmeler için büyük önem taşıdığını vurguladı. Güngör, "KOSGEB'in sunduğu bu program sayesinde hem işletmelerin hem de girişimcilerin daha sağlam bir finansal yapıya kavuşmasını hedefliyoruz" dedi.

İşletmelerin sürdürülebilirliğini sağlamak ve rekabet gücünü artırmak adına finansal desteklerin önemine dikkat çeken Başkan Güngör, Manavgat'ta faaliyet gösteren firmaların KOSGEB desteklerinden daha fazla yararlanabilmesi için çalıştıklarını belirtti. Güngör, "Bu tür bilgilendirme seminerleri sayesinde üyelerimiz devletin sunduğu fırsatlardan haberdar oluyor ve işletmelerini geliştirmek için bu imkanlardan faydalanabiliyor" diye konuştu.

MATSO olarak KOSGEB ve diğer kamu kurumlarıyla iş birliği içinde olmaya devam edeceklerini belirten Güngör, "İş dünyamızın her türlü destekten maksimum düzeyde faydalanabilmesi için elimizden geleni yapacağız" dedi.

KOSGEB İl Müdürü Erkış'tan kapsamlı bilgilendirme

Toplantıda sunum yapan KOSGEB Antalya İl Müdürü Dr. İbrahim Uğur Erkış, KOSGEB İstihdamı Koruma Destek Programı hakkında kapsamlı bilgi verdi. İşletmelerin istihdamlarını koruyabilmesi için büyük bir fırsat sunan programın detaylarını aktaran Erkış, başvuru şartları, süreçleri ve işletmelere sağlanan avantajlar konusunda açıklamalarda bulundu.

Sunumda ayrıca, destek programına başvurmak isteyen işletmelerin sağlaması gereken kriterler ve KOSGEB'in sunduğu diğer destek paketleri hakkında da bilgi verildi. Programla ilgili merak edilen sorular toplantının sonunda yanıtlandı. - ANTALYA