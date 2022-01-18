KOSGEB destekleri GTB'de anlatıldı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) ve KOSGEB Gaziantep İl Müdürlüğü iş birliğiyle, GTB üyesi işletmelere yönelik, 'KOSGEB Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı Bilgilendirme Toplantısı' düzenlendi.

GTB yeni hizmet binasında gerçekleştirilen toplantıya, GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, KOSGEB Gaziantep İl Müdürü Muhammed Paksoy ve işletme temsilcileri katıldı. Toplantının açılışında konuşan GTB Başkanı Akıncı, KOSGEB destekli istihdam programının binlerce gence iş kapısı açarak, salgından etkilenen hizmet ve ticaret sektörlerindeki işletmelere nefes aldıracağını söyledi. İstihdam sayısını artırmak isteyen GTB üyesi işletmeleri KOSGEB'in sağladığı avantajlardan yararlanmaya davet eden Akıncı, program kapsamında istihdam edilecek her personel için 100 bin lira geri ödemeli devlet desteği sağlanacağını sözlerine ekledi. KOSGEB Gaziantep İl Müdürü Paksoy ise toplantıda katılımcılara, KOSGEB destek programının amacı, uygulama esasları ve başvuru şartları hakkında bilgiler verdi. KOSGEB destek programının amacının Mikro ve Küçük İşletmelere salgın şartlarında faaliyetlerini sürdürmeleri ve geçmiş dönem ortalama istihdam seviyelerini koruyarak yeni personel istihdam olanağı sağlamak olduğunu kaydeden Paksoy, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Yeni dönemde destek programının kapsamı genişletildi. COVİD 19'dan etkilenen imalat sektörü ve bunun tamamlayıcısı niteliğindeki öncelikli sektörlerin yanı sıra salgın etkilerinin nispeten yoğun görüldüğü bazı hizmet ve ticaret sektörlerindeki Mikro ve Küçük işletmeler de destek programından yararlanabilecek. Programın en önemli özelliği geçmiş dönem ortalama istihdamı koruma şartı ve yeni istihdam oluşturma taahhüdü karşılığında faizsiz geri ödemeli destek verilmesi. 2021 yılı mayıs ayında başlatılan programın yeni fazında ilave istihdam şartı getirildi. Yeni dönemde gençlerin, yeni mezunların ve kadınların istihdama katılmaları teşvik edilmekte. Program kapsamında yeni istihdam edilecek her bir personel için 100 bin lira geri ödemeli destek alınabilecek. İşletme mikro ölçekli ise 2, küçük ölçekli ise 5 kişiye kadar bu destekten yararlanılabilecek. Programda kadınlar için ise ayrı avantajlar var. İşletme sahibinin veya istihdamın kadın olması durumunda destek üst limiti 10 bin TL artırımla 110 bin TL'ye çıkarılmakta. Destek kapsamında istihdam taahhüdünde bulunulan personelin işten ayrılması/değiştirilmesi durumunda ise şartlara uygun yeni bir personel istihdam edilebilecek Salgından önce de aktif olduğu kabul edilen işletmeler destek programına başvuru yapabilecek. 2019 yılında asgari 75 bin lira net satış hasılatı elde edilmiş olması, salgından önce aktif işletme olmanın kanıtı sayılacak."

Programdan yararlanacak personellerin nitelikleri hakkında da bilgiler veren Paksoy, 1981 ve sonrası doğumlu, daha önce hiç çalışmamış veya son 3 yılda 6 aydan fazla çalışmamış, üniversite veya mesleki ya da teknik lise mezunu kişilerin istihdam edilebileceğini dile getirdi. Program başvurularının 31 Mart 2022'ye kadar yapılabileceğini vurgulayan Paksoy, "Program başvurusuna geçici onay verilen işletmelerin, istihdam edilen personel için ödeme talebi yapabilecekleri son tarih 25 Mayıs olacak. Geçmiş dönem ortalama istihdam seviyelerini koruyarak yeni personel istihdam etme taahhütlerini yerine getirmiş olmak kaydıyla işletmeler kullandıkları desteği 24 ay geri ödemesiz dönemi takiben 4'er aylık 6 taksitte faizsiz ve komisyonsuz olarak KOSGEB'e geri ödeyebilecekler" diye konuştu.

Paksoy, başvuruların kosgeb.gov.tr adresindeki e-hizmetler menüsünden Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı alt menüsünü seçerek yapabileceğini sözlerine ekledi. - GAZİANTEP