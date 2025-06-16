Köyde Salep Yetiştiriciliği - Son Dakika
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Ekonomi

Köyde Salep Yetiştiriciliği

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16.06.2025 12:15
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Köyde Salep Yetiştiriciliği
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İstanbul'dan dönen iki kardeş, Zonguldak'ta salep bitkisi yetiştiriyor ve köye katkı sağlıyor.

İstanbul'dan memlekete dönen iki kardeş, 10 dönümlük arazide salep bitkisi yetiştiriyor

ZONGULDAK - İstanbul'da uzun yıllar yaşayan iki kardeş, emekliliklerinin ardından memleketleri Zonguldak'ın Devrek ilçesine dönerek salep bitkisi yetiştiriciliğine başladı.

Devrek'e bağlı Güney Tabaklar Köyü'nde ikamet eden Şükran ve Musa Abalı kardeşler, köylerinde bulunan üç dönümlük bahçelerinde yaklaşık dört yıldır salep bitkisi yetiştirerek bölgede bir ilki hayata geçirdiler.

"Biz toprağı seven kişiyiz" diyen kardeşlerden Şükran Abalı, uzun yıllar İstanbul'da yaşadıktan sonra köylerine bu işle ilgilendiklerini ifade ederek "Memnunuz. Güzel de gidiyor. Çok merak eden var, soran var. Bu işi yapmalarını tavsiye ederiz" dedi.

Salep bitkisinin bölgede pek bilinmediğine dikkat çeken Musa Abalı, şu ifadeleri kullandı:

"Emeklilikte Emine hanımın fikriyle toprağa dokunalım dedik. Saleple karşılaştık. Salep üzerinde araştırma yaptık. Salebi denedik. Üç senelik denemenin ardından dördüncü sene deneme olarak 11 dönüm civarında yer yaptık. Talep çok yüksek. İnsanlar salep ekebiliyor. Ticari faaliyet için bakanlık onayı gerekiyor. Memleketimizde köyümüzde kentimizde böyle bir işi bakanlık onayını alabilmek için 10 dönüm yer yaptık. Tek düşüncemiz köyümüze memleketimize faydalı olabilmek" dedi.

Musa Abalı'nın eşi Emine Abalı ise emeklilikte toprağa dokunarak geleceğe yatırım yaptıklarını ifade ederek şöyle dedi:

"Son bir yıldır profesyonelce yatırımımızı yaptık. Şu anda meyvelerini toplamaya başladık. Devam ediyoruz. Ekim-Kasım ayında dikimini yaptık. Mayıs ayında da hasat başlamış oldu. Ürün tek seferlik, organik üründür. Her şey doğal ortamına uygun olarak yaptık."

Girişimin köyde dikkat çektiğini ifade eden Güney Tabaklar Köyü Muhtarı Ercan Korkut ise "Musa Bey köyümüzde bir ilke imza attı ve başarılı oldu. Kendisinin de ifade ettiği gibi, köyümüzde yaşayan diğer vatandaşlarımızın da bu sektöre yönelmelerini isterim. Biz de elimizden gelen desteği vermeye hazırız" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Köyde Salep Yetiştiriciliği - Son Dakika

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