Koza Altın'dan 5 Yılda 40 Ton Hedefi - Son Dakika
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Ekonomi

Koza Altın'dan 5 Yılda 40 Ton Hedefi

Koza Altın, yeni madenlerle 5 yılda altın üretimini 40 tona çıkarmayı planlıyor.

19.02.2025 13:21
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Koza Altın İşletmeleri, yeni faaliyete geçecek altın madenleriyle altın üretimini gelecek 5 yılda 40 tona yükseltmeyi hedefliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Koza Altın İşletmeleri, üretimi artırma hedefleri doğrultusunda 5 yıllık projeksiyonunu ortaya koydu.

Bu hedeflere göre, yılın son çeyreğinde tamamlanması beklenen Ağrı Mollakara Altın Madeni Projesi'nin faaliyete geçmesiyle 5 yıllık dönem içinde 328 bin ons altın üretimi öngörülüyor.

Açıklamaya göre, Danıştay 4. Dairesi'nin 11 Şubat'ta Kaymaz Altın Madeni 3. Maden Atığı Depolama Tesisi'nin inşaatı için olumlu karar vermesi sonrasında, gerekli izinlerin alınmasıyla burada faaliyete başlanacak.

Çevre illerde bulunan altın cevherinin işlenmesiyle yaklaşık 203 bin 774 ons, Kayseri Kaşköy Projesi yatırımlarının da 2027'de üretime başlamasıyla 266 bin 333 ons altın üretimi gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Danıştay 4. Dairesi'nin 12 Aralık 2024'te verdiği kesin karar sonrasında, Çukuralan Altın Madeni İşletmesi'nde 3. kapasite artırımıyla, 2025 için altın üretiminde yıllık yüzde 40 artış amaçlanıyor.

Ayrıca, Çukuralan Altın Madeninde kapasite artışı, Kaymaz Altın Madeni ve 2026'da Ağrı Mollakara İşletmesindeki faaliyetlerle birlikte, toplam 250 bin ons altın üretimine ulaşılması öngörülüyor.

Böylece şirketin, 2026 için altın üretiminde 2024'e kıyasla yüzde 150 üzerinde artış planlanırken, Koza Altın İşletmeleri bünyesindeki şirketlerin tek çatı altında birleşmesi ve yeni rezervlerin verdiği güçle, gelecek 5 yılda toplam altın üretiminin 40 tonun üzerine çıkarılması hedefleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Koza Altın'dan 5 Yılda 40 Ton Hedefi - Son Dakika

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