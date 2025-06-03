Bahama bandıralı kruvaziyer Alanya'ya demirledi

Bin 801 yolcu ve 744 mürettebatın bulunduğu kruvaziyerdeki yolcuların büyük kısmının İngiliz olduğu öğrenildi

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesine gelen Bahama bandıralı "Marella Discovery 2" isimli kruvaziyer, sabah saatlerinde iskeleye demir attı.

Akdeniz'in önemli turizm ilçelerinden Alanya'ya sabah saat 06.30'da Bahama bandıralı "Marella Discovery 2" isimli kruvaziyer gemisi geldi. Bin 801 yolcu ve 744 mürettebatın bulunduğu gemide yolcuların büyük kısmının İngiliz vatandaşı olduğu öğrenildi. Turistler şehir merkezini gezmek için gemiden inerken, bazıları da tarihi ve turistik bölgeleri ziyaret etti.

Marmaris'ten gelen kruvaziyer yolcu gemisinin akşam saat 18.00 sıralarında Limassol'a gitmek üzere Alanya'dan ayrılması bekleniyor. "Marella Discovery 2" isimli yolcu gemisi, bu yıl 3'üncü kez Alanya'yı ziyaret ediyor.