KSO Başkanı Kütükcü, Konyalı sanayi devlerini tebrik etti - Son Dakika
Üye Girişi

KSO Başkanı Kütükcü, Konyalı sanayi devlerini tebrik etti

19.07.2022 13:20
KSO Başkanı Kütükcü, Konyalı sanayi devlerini tebrik etti

Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Memiş Kütükcü, Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında yer alan Konyalı firma sayısının bu yıl 14'ten 15'e çıktığını söyleyerek, listede yer alan tüm firmaları ve çalışanlarını tebrik etti.

Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Memiş Kütükcü, Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında yer alan Konyalı firma sayısının bu yıl 14'ten 15'e çıktığını söyleyerek, listede yer alan tüm firmaları ve çalışanlarını tebrik etti.

KSO Başkanı Kütükcü, "2021 yılı İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında 7 firma ile temsil edilen Konyamız, İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasındaki firma sayısını bu yıl 14'ten 15'e çıkardı. Böylece Türkiye'nin sanayi devleri arasındaki firma sayımız 22 oldu. Konya'mızı ülkemizin sanayi devleri arasında temsil eden tüm firmalarımızı ve çalışanlarını kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum" dedi.

Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasının sonuçlarını değerlendiren KSO Başkanı Memiş Kütükcü, "Konyamız ekonomideki tüm zorluklara, artan maliyetlere rağmen yatırıma, üretime, istihdam ve ihracata devam ediyor. Şehrimizin bu güçlü yatırım ve üretim motivasyonunu İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde de görüyoruz" diye konuştu. - KONYA

YORUMLAR
500
Konya'nın Kulu İlçesinde Toplu Martı Ölümleri Görüldü Konya'nın Kulu İlçesinde Toplu Martı Ölümleri Görüldü Karapınar'da Acıgöl'e turist ilgisi Karapınar'da Acıgöl'e turist ilgisi
Kaynak: İHA

Türkiye, Konya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi KSO Başkanı Kütükcü, Konyalı sanayi devlerini tebrik etti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:17 11 yerinden bıçaklanan 53 yıllık taksici mesleği bırakma kararı aldı: Torunlarım var diye yalvardım
13:00 Yol kenarında kafasına ip geçirilmiş halde bir erkek cesedi bulundu! İntihar iddiası gündemde
12:52 Hayrete düşüren gerçek! Beyin yiyen amip adamın kafatasını boşalttı
12:47 "Her yol bitti engelli kaldı" diyen CHP'li Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir kendisini skandal sözlerle savundu: Projemiz ödül aldı
12:20 Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev karşısındaki 11'i belli oluyor! Jorge Jesus netleştirmeye başladı
12:10 Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan önemli açıklama! Zafer Partisi'ne mi katılıyor?
11:55 Selçuk Ural, "Tek gecelik ilişkimin ürünü" demişti! Hakan Ural'ın annesi Yeşilçam oyuncusuymuş
11:55 Ekipler, şüphelinin çantasından 2 bin 863 adet tarihi eser niteliğinde sikke ve obje ele geçirdi
11:46 Dolar, 2022 yılının en yüksek seviyesine çıktı! 17,55 liradan işlem görüyor
11:35 Mehmet Topal futbolu bıraktı: Bambaşka bir serüvenin ilk adımını atmaya giderken hepinizin huzurunda saygı ile eğiliyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2022 13:27:23. #1.13#
SON DAKİKA: KSO Başkanı Kütükcü, Konyalı sanayi devlerini tebrik etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement