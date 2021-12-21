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Küçük bir dükkanda işe başlayan dönerci artık şubeleşiyor - Son Dakika

Küçük bir dükkanda işe başlayan dönerci artık şubeleşiyor

21.12.2021 10:11

Küçük bir dükkanda işe başlayan dönerci artık şubeleşiyor 'Piton Döner' 2022 yılında şubeleşerek büyüyecek Adanalı dönerci Mehmet İkram Taş: "En büyük hayalim Dubai'de şubem olması" Adana'da yıllar önce küçük bir dükkanda dönerciliğe başlayan ve şu anda onlarca kişinin istihdam edildiği...

Küçük bir dükkanda işe başlayan dönerci artık şubeleşiyor

'Piton Döner' 2022 yılında şubeleşerek büyüyecek

Adanalı dönerci Mehmet İkram Taş:

"En büyük hayalim Dubai'de şubem olması"

ADANA - Adana'da yıllar önce küçük bir dükkanda dönerciliğe başlayan ve şu anda onlarca kişinin istihdam edildiği 'Piton Döner', şubeleşecek.

Adanalı dönerci Mehmet İkram Taş, 1988 yılında ailesiyle birlikte tostçu dükkanında ticarete başladı. Aradan geçen sürede tavuk döner satmaya başlayan Taş, bilinen dönerlere farklılık katarak 1 buçuk metrelik tavuk döner üretti. Ekmeğin içerisine tablacı salatası koyduktan sonra dışını ise çeşitli peynirlerle harmanlayan Taş, bu dönere ise tescil alarak 'piton döner' adını verdi.

Yurt içi ve yurt dışından çok fazla talep almaya başlayan Taş, önümüzdeki aylarda isim hakkı vererek yeni şubeler açacağını söyledi.

Dubai'ye şube açma hayali olduğunu aktaran Taş, "Biz 1988 yılında bir tostçuyduk. 7-8 sene tostçuluk yaptıktan sonra şu an olduğumuz yere taşındık. Ondan sonra da 2005 yılında işyerimizi büyüttük ve ismini 'Taş Lokantası' koyduk. Son 2-3 yıldır da 'Piton Döner' ile tüm Türkiye'ye ismimizi duyurduk. 2-3 sene önce farklı bir şey yapalım dedik ve bu da 'Piton Döner' oldu. Müşterilerimiz çok beğendi ve çok talep aldık. Artık isim hakkı istiyorlar" diye konuştu.

2022 yılının ilk aylarında şubeleşmeye başlayacaklarını belirten Taş, "Müşterilerimizin çoğu Türkiye'nin çeşitli illerinden gelince talep de oldu. 2022 yılının ilk ayında bayilik vermeye başlayacağız. İlk etapta 5 şube açacağız. 81 ilde 81 'Piton Döner' olmasını istiyoruz. İlk 5 şubeden sonra Dubai'de bir şube açmayı istiyoruz. Benim en büyük hayalim Dubai'de şubem olmasıydı inşallah bunu da gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Küçük bir dükkanda işe başlayan dönerci artık şubeleşiyor
Küçük bir dükkanda işe başlayan dönerci artık şubeleşiyor
Küçük bir dükkanda işe başlayan dönerci artık şubeleşiyor
Küçük bir dükkanda işe başlayan dönerci artık şubeleşiyor
Küçük bir dükkanda işe başlayan dönerci artık şubeleşiyor
Küçük bir dükkanda işe başlayan dönerci artık şubeleşiyor

İstihdam, Türkiye, Dubai, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Küçük bir dükkanda işe başlayan dönerci artık şubeleşiyor - Son Dakika Ekonomi


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