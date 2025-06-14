Kültepe Ekonomi Zirvesi Gerçekleşti

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneğince (ASKON) Kayseri'de Kültepe Ekonomi Zirvesi gerçekleştirildi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, kentte bir otelde düzenlenen programda, Türkiye'nin çevresinin ateş çemberi olduğunu, bunun artık fiile geçtiğini söyledi.

Akar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yönetiminin önce hukuku, daha sonra da insanlığı, insan haklarını ve ahlakı yok ettiğini, pervasız bir şekilde, hiçbir kural tanımadan büyük barbarlıklar yaptığını söyledi.

İsrail'in şimdi de İran'la bir mücadeleye giriştiğine dikkati çeken Akar, "Haksız, hukuksuz bir saldırı. Bunlar inşallah bir gün mutlaka belalarını bulacaklar, hukuk karşısında hesap verecekler." dedi.

Savaşın bir anda çıkabildiğini ifade eden Akar, şöyle konuştu:

"Eğer biz bir sene sonra başımıza bir şey gelecekse bugünden itibaren bir tedbir almıyorsak çok geç kalmışız demektir. Savunma ve güvenlik olmazsa olmazımız. Güvenlik olmazsa hanlar, hamamlar, arabalar, atlar, eşyalar, bağlar, bahçeler, saraylar, bankalar, hiçbir şeye yaramaz. Onun için savunma ve güvenlik konusunda hepimizin müteyakkız ve bilinçli olması lazım. Bunun için yapılmakta olan faaliyetleri de desteklememiz lazım. Savunma ve güvenliğin temeli, 86 milyonun tek yumruk, tek yürek olması lazım, esas olan bu. Etnik, dini, mezhepsel hiçbir ayrıma gitmeksizin 86 milyon tek yumruk, tek yürek olduğu takdirde inanın bizim yenemeyeceğimiz zorluk, aşamayacağımız engel yoktur."

Akar, bu amaçla "Terörsüz Türkiye" hedefinin ortaya konduğunu anımsatarak, bununla alakalı çalışmaların yoğun ve kararlı bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Süreci hep beraber çalışacaklarını ve başaracaklarını ifade eden Akar, "'Terörsüz Türkiye' demek 'taviz, alışveriş, al ver' demek değil. Biz, 'Terörü ve teröristi unutmadan terörsüz Türkiye' diyoruz. Bunu Allah'ın izniyle başaracağız. Terörsüz Türkiye çalışmaları hem sahada hem masada devam ediyor. Aramalar, taramalar, orada bulunan eşyalar, silah, araç, gereç, yaşam malzemeleri de imha edilmeye devam ediyor. Mehmetçiğin nefesi hiçbir zaman teröristin peşini bırakmadı." ifadelerini kullandı.

" Orta Doğu'dan ateşlenen fitil, tüm dünyayı tehlikeye sokabilir"

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş da Türkiye'nin kendi öz savunma silahlarını artık ihraç etmesinin seviye atlamasında en önemli göstergelerinden olduğunu dile getirdi.

Bugün Türkiye'nin ürettiği İHA ve SİHA'ların dünyanın en çok konuştuğu meseleler haline geldiğini vurgulayan Elitaş, "Dün sabaha karşı İsrail'in İran'a yaptığı saldırı, Netanyahu ve arkadaşlarının Siyonist düşünceleri, sadece bizim bölgemizde değil, bütün dünyanın geleceğini tehdit eder bir noktadadır. Avrupa Birliği'nin ve büyük devletlerin bu konuda çok ciddi ve dikkatli davranmaları gerekir. Orta Doğu'dan ateşlenen fitil, tüm dünyayı tehlikeye sokabilir." diye konuştu.

Birlik ve beraberliğin önemine dikkati çeken Elitaş, şunları kaydetti:

"86 milyon önce içindeki huzuru sağlayabildiği takdirde başkalarının huzursuzluk vermesine fırsat vermeyecek demektir. İsrail, İran'daki insanlara 'Rejiminize karşı ayağa kalkın' diye ifade ediyor. Gelecekle ilgili vizyon alan, dünyadaki gelişmelerin Türkiye'nin içindeki bulunduğu pozisyonu iyi değerlendiren siyasi iradenin daha önceden görmesiyle bu noktalara doğru gelindi. Bu dönem içerisinde kargaşa ve karmaşa içerisinde 'İsrail'le ticaret yapıyor' yalanını hiç kimse ne olur ağzına almasın. Siyaset yapacağız, binde 1 puan oyumuzu artıracağız diye yalan haberlere fırsat vermesin. Şu anda bizim huzura ihtiyacımız var. Sadece Müslümanların değil, tüm insanların huzur bulabilmesi için kol kola girip onları durdurmaya ihtiyacımız var."

Programda, Vali Gökmen Çiçek, ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, Kayseri Şube Başkanı İlker Barlı da bir konuşma yaptı.