KUMSmall Mobilya Fuarı'na Yoğun İlgi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

KUMSmall Mobilya Fuarı'na Yoğun İlgi

KUMSmall Mobilya Fuarı\'na Yoğun İlgi

KUMSmall Mobilya Fuarı, 300 bin m² alanda 90 bin ziyaretçiyle büyük bir başarı elde etti.

15.10.2024 13:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

8-13 Ekim tarihleri arasında yapılan KUMSmall Mobilya Fuarı; fuarcılığa yeni bir bakış açısı ve heyecan getirdi. 300 bin metrekare kapalı alanıyla doğal fuar alanı olan ve 365 gün fuar konseptiyle kurulan KUMSmall, fuar süresinde yurt içi ve yurt dışından büyük ilgi gördü.

Kayseri Mobilyacılar Odası ve KUMSmall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya; 8-13 Ekim'de yapılan KUMSmall Mobilya Fuarı'nı değerlendirdiği açıklamasında bu fuarın Kayseri ve Türkiye mobilya sektörü için büyük kazanım olduğunu söyledi.

"Yaklaşık 90 bin ziyaretçi ağırladık"

Fuarın yapıldığı 8-13 Ekim tarihleri arasında KUMSmall'da yaklaşık 90 bin ziyaretçi ağırladıklarını dile getiren Başkan Sarıkaya; yurt içi ve yurt dışından gelen alım heyetleri ile toptan mobilya ticaretine, son iki gün gerçekleştirdikleri halk günüyle de perakende mobilya ticaretine büyük hareketlilik kazandırdıklarını belirtti. Katılımcı firmaların fuardan son derece memnun olduklarını da ifade eden Sarıkaya; "Bu yıl ilk fuarımızı gerçekleştirdik. Firmalarımız fuara özel modeller ve stantlarıyla fuara katıldılar. Önümüzdeki yıllarda çok daha geniş kapsamlı fuarlarla sektöre damga vuracağımızdan eminiz. Artık mobilya sektöründe KUMSmall Mobilya Fuarı gerçeği var. Bu duruma toptan ya da perakende mobilya ticaretinde yer alan hiçbir aktör kayıtsız kalamaz" dedi.

"Fuarımız büyük puzzlenin bir parçası"

KUMSmall olarak çok büyük hedefler belirlediklerini ve bu hedefler doğrultusunda çalıştıklarını vurgulayan Ercan Sarıkaya; "KUMSmall Mobilya Fuarı, fuarcılığa yeni bir bakış açısı getirdi. Bugüne kadar fuarlarla tanışma fırsatı bulamayan KOBİ'lerimiz de, Türkiye'nin en büyük markaları da fuarımızda yer aldı. 300 bin metrekare gibi devasa bir kapalı alanda gerçekleştirdiğimiz fuarımız, sektörün dünyadaki en önemli fuarlarından olmaya aday. Gelecek yıllarda etkisini çok daha iyi gösterecektir. Fuarımız aynı zamanda büyük puzzleın bir parçası. Toptan ve perakende ticaret için hazırlıklarını sürdürdüğümüz e ticaret platformlarımız, Türkiye ve dünyanın önemli firmalarıyla yapacağımız iş birlikleri ve önümüzdeki günlerde açıklayacağımız yeni çalışmalarla KUMSmall gerçeği herkes tarafından kabul edilecek. Hedefimiz, KUMS isminin açılımında olduğu gibi uluslararası mobilya ticaretinin merkezi olmak" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Ekonomi, Türkiye, kayseri, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi KUMSmall Mobilya Fuarı'na Yoğun İlgi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:34 AK Parti gençlik kolları başkanı, konserde tartıştığı genç kızı hastanelik etti AK Parti gençlik kolları başkanı, konserde tartıştığı genç kızı hastanelik etti
11:21 MHP lideri Bahçeli: Teröristbaşı örgütü tasfiye etsin, terörün bittiğini ilan etsin MHP lideri Bahçeli: Teröristbaşı örgütü tasfiye etsin, terörün bittiğini ilan etsin
11:20 Şimşek kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifinde geri adım için ilk işareti verdi Şimşek kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifinde geri adım için ilk işareti verdi
10:57 Bahçeli’den TBMM Başkanı Kurtulmuş’a zehir zemberek sözler Bahçeli'den TBMM Başkanı Kurtulmuş'a zehir zemberek sözler
10:44 “Karımın fotoğrafını neden paylaştın“ kavgası Tek yumrukla komalık etti "Karımın fotoğrafını neden paylaştın" kavgası! Tek yumrukla komalık etti
18:20 ’’Jahrein’’ adıyla bilinen yayıncı Ahmet Sonuç tahliye edildi ''Jahrein'' adıyla bilinen yayıncı Ahmet Sonuç tahliye edildi
18:11 Gürültü kavgasında döner bıçakları hava uçuştu Gürültü kavgasında döner bıçakları hava uçuştu
18:03 Fenerbahçe, Galatasaraylı isme dava açtı Fenerbahçe, Galatasaraylı isme dava açtı
17:16 Dolmuşun kapısı aniden açılınca yolcu yere kapaklandı, şoför arkasına bile bakmadı Dolmuşun kapısı aniden açılınca yolcu yere kapaklandı, şoför arkasına bile bakmadı
17:12 Tarım ve Orman Bakanlığı’nda Makam Aracı Kavgası İddiasına Yalanlama Tarım ve Orman Bakanlığı'nda Makam Aracı Kavgası İddiasına Yalanlama
17:01 Ünlü sunucu Esra Erol’a ölüm tehdidi Ünlü sunucu Esra Erol'a ölüm tehdidi
16:55 İspanya’da evcil sıçanın ısırdığı 38 yaşındaki kadın, hayatını kaybetti İspanya'da evcil sıçanın ısırdığı 38 yaşındaki kadın, hayatını kaybetti
16:51 Köyde ilk kez böyle bir olay yaşanıyor 40 yıllık birikimi bir gecede gitti Köyde ilk kez böyle bir olay yaşanıyor! 40 yıllık birikimi bir gecede gitti
16:49 Beşiktaş’ın genç futbolcusu takımdan ayrılmak istiyor Beşiktaş'ın genç futbolcusu takımdan ayrılmak istiyor
16:38 Gümrük Birliği Anlaşması güncellenecek Gümrük Birliği Anlaşması güncellenecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2024 13:51:17. #1.11#
SON DAKİKA: KUMSmall Mobilya Fuarı'na Yoğun İlgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.