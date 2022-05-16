Kurbanlık fiyatları cep yakıyor! Geçen senenin iki katına çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Kurbanlık fiyatları cep yakıyor! Geçen senenin iki katına çıktı

16.05.2022 15:05

Kurban Bayramı'na kısa süre kala vatandaşlar tarafından merak edilen kurbanlık fiyatlarıyla ilgili İzmir Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Osman Civil, açıklamada bulundu. Kurbanlık fiyatlarının geçen yıla göre ikiye katlanacağını söyleyen Civil, "Büyükbaş kurbanlıklar 60-70 bin lira, küçükbaş kurbanlıklar da ortalama 3-4 bin lira olur." dedi.

Kurban Bayramı yaklaşırken, kurbanlık fiyatları da her yıl olduğu gibi gündemdeki yerini aldı. Et fiyatlarındaki artışın Kurbanlık fiyatlarını da etkileyeceği öngörülürken geçen yılki fiyatların ortalama olarak ikiye katlanacağı düşünülüyor.

"BÜYÜKBAŞ 60-70 BİN, KÜÇÜKBAŞ 3-4 BİN OLUR"

9 Temmuz'da başlayacak olan Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık fiyatlarıyla ilgili konuşan İzmir Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Osman Civil, "Kurbanlık talebinde ekonomik sebeplerden dolayı azalma olacağını düşünüyoruz. Asıl sorun yaz bittiği dönem yaşanacak. İşletmelerde hala kesime gidecek hayvan var. Talebi karşılıyor ancak eylülden itibaren anaç hayvanların kesime götürüleceğini öngörüyoruz. Büyükbaş kurbanlıklar 60-70 bin lira, küçükbaş kurbanlıklar da ortalama 3-4 bin lira olur." dedi.

İKİYE KATLANACAĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

2021 yılında ortalama kurban fiyatları, hayvan başına büyükbaşta 6 bin 500 lira ile 35 bin lira, küçükbaşta ise 1300 lira ile 5 bin lira arasında değişiyordu. Civil'in söylediği gibi artışlar yaşanırsa kurbanlık fiyatları geçen yıla göre en az iki kat artmış olacak.

KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜNLERE DENK GELİYOR?

Kurban Bayramı arifesi: 8 Temmuz Cuma

Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar

Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı

YORUMLAR
500
Osmangazi'de kurban pazarları bayrama hazırlanıyor Osmangazi'de kurban pazarları bayrama hazırlanıyor Kurban Bayramı ne zaman 2022? Kurban Bayramı hangi ayda? Kurban Bayramı hangi gün? Kurban Bayramı tatili kaç gün? Kurban Bayramı ne zaman 2022? Kurban Bayramı hangi ayda? Kurban Bayramı hangi gün? Kurban Bayramı tatili kaç gün?

Kurban Bayramı, Kurban, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kurbanlık fiyatları cep yakıyor! Geçen senenin iki katına çıktı - Son Dakika


Son Dakika
14:57 Burak Elmas: Fatih Terim'i görevden alırken çok zorlandım, her ne kadar sonrasında Fatih hocanın ibrasızlık için çalıştığını öğrensem de...
14:52 Türkiye'de ona "Katil" deniliyor, tek ısırığı bile adamı tabuta yolluyor! Havalar ısınınca yeniden hortladı
14:49 Sakarya'da boş kalan evi kargalar sahiplendi: Pencereden girerek duşakabinde yuva yaptılar, 2 yıl boyunca çerçöp taşıdılar
14:44 Polis aracını kullanan şahıs Suriyeli mi? Sığınmacılarla ilgili tartışmaları alevlendirecek video
14:32 Alparslan Büyük Selçuklu 25.bölümüyle bu akşam ekranlarda: Selçuklu'da Vaspurakan seferi için başbuğ kim olacak?
14:30 Çaban ne olduğunu anlamadı bile! Yıldırım düşmesi sonucu 53 koyun hayatını kaybetti
14:18 İkinci evlilikleri ilki kadar şatafatlı olmadı: Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra çifti sessiz sedasız evlendi
14:10 Galatasaray Başkanı Burak Elmas elini kürsüye vura vura söyledi: Defalarca kez söyledim aday olmayacağım!
14:05 Sosyal medya fenomeni köprüde göğsünü açtı! Hakkında "toplumsal ahlaka aykırı davranmak" suçundan işlem başlatıldı
13:59 Paris Saint-Germain'in Müslüman yıldızı gökkuşağı bayraklı formayı giymeyi reddetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 15:09:42. #1.11#
SON DAKİKA: Kurbanlık fiyatları cep yakıyor! Geçen senenin iki katına çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement