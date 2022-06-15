Kurbanlıklar görücüye çıktı - Son Dakika
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Kurbanlıklar görücüye çıktı

15.06.2022 21:43
Kurbanlıklar görücüye çıktı

Kurban Bayramı için geri sayımlar sürerken, Denizli'de hayvan pazarlarında hareketlilik yaşanmaya başlandı.

Kurban Bayramı için geri sayımlar sürerken, Denizli'de hayvan pazarlarında hareketlilik yaşanmaya başlandı. Çevre bölgelerde getirilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, pazarlarda sabahın erken saatlerinden itibaren görücüye çıktı.

Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi Denizli'de de yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan pazarlarında yoğunluk ve telaş olmaya başlandı. Besiciler hayvanlarını satmak için çevre bölgelerden gelip pazarlarda yerini alıyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan pazarlıklar akşam saatlerine kadar devam ediyor. Pazarda küçükbaş hayvanlar bin 1500 liradan, büyükbaş kurbanlıklar ise 10 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Birçok besici ise artan hayvan fiyatlarını kendi maliyetlerinden kaynaklandığını belirtiyor. Kurban bayramı öncesi besiciler, küçükbaş hayvanların canlı olarak 45-50 TL, büyükbaş hayvanlarında 50-60 TL olduğunu açıkladı.

"Besicilik yapmak gerçekten de zorlaştı"

Bu yıl yem fiyatlarının yükselmesine bağlı olarak hayvan fiyatlarında da artış olduğunu ifade eden hayvan yetiştiricisi Süleyman Aykaç "Yem fiyatlarında yaşanılan yükselmelere rağmen biz vatandaşlarımızın kurban kesmelerini sağlamak amacıyla fiyatları normal seviyelerde tutuyoruz. Bu yıl canlı olarak küçükbaş hayvanların kilo fiyatı 45-50 TL, büyükbaş hayvanların da canlı kilosu 50-60 TL'dir. Besicilik yapmak gerçekten de zorlaştı. Ama bu işten ekmek yiyoruz. Esas amacımız isteyen tüm vatandaşlarımızın kurban kesmelerini sağlamaktır. Allah herkese kurban kesebilmeyi nasip etsin" dedi. - DENİZLİ

Kurbanlıklar görücüye çıktı
Kurbanlıklar görücüye çıktı
Kurbanlıklar görücüye çıktı
Kurbanlıklar görücüye çıktı
Kurbanlıklar görücüye çıktı
Kurbanlıklar görücüye çıktı
Kurbanlıklar görücüye çıktı

YORUMLAR
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E??ndüstri Bölgeleri Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Komisyonda E??ndüstri Bölgeleri Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Komisyonda Denizli'de Kurban Bayramı hazırlıkları başladı Denizli'de Kurban Bayramı hazırlıkları başladı
Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Türkiye, Denizli, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kurbanlıklar görücüye çıktı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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