Küresel kriz onları da vurdu! Alman bisiklet devi iflasın eşiğinde - Son Dakika
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Ekonomi

Küresel kriz onları da vurdu! Alman bisiklet devi iflasın eşiğinde

Küresel kriz onları da vurdu! Alman bisiklet devi iflasın eşiğinde

Küresel ekonomik kriz, Almanya'nın bisiklet devi Llobe'u da etkiledi. Kuzey Ren-Vestfalya'nın Niederküchten kentinde faaliyet gösteren firma, iflas başvurusunda bulundu.

24.06.2024 09:15
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Küresel ekonomik kriz, Almanya'nın bisiklet devi Llobe'u da etkiledi. Kuzey Ren-Vestfalya'nın Niederküchten kentinde faaliyet gösteren firma, iflas başvurusunda bulundu. Hesaplı e-bisiklet modelleriyle tanınan Llobe, ürünlerini yapı marketleri ve indirim marketlerinde satıyordu.

Kuzey Ren-Vestfalya'nın Niederküchten kentinde faaliyet gösteren Almanya'nın bisiklet devi Llobe iflasını istedi. Hesaplı e-bisiklet modelleriyle bilinen dev markanın iflasını istemesi sektörde şok etkisi yaptı. Firmanın bisikletleri Hagebaumarkt gibi yapı marketlerinde satılıyordu.

DÜŞÜK FİYATLARIYLA TANINIYORDU

Özellikle uygun fiyatlı e-bisikletleri ile tanınan Llobe'in bazı modelleri 1.000 euronun altında satın alınabiliyordu.

Şirket, Lidl ve Aldi gibi indirim marketlerine tedarik sağlıyor ve Hagebaumarkt gibi yapı marketlerinde ürünlerini bulunduruyordu.

Bu nedenle, e-bisikletleri özellikle yeni kullanıcılar arasında oldukça popülerdi.

Ayrıca, yakın zamanda e-bisiklet üreticileri VanMoof ve Prophete de iflas başvurusunda bulunmuş ancak her iki şirkette devralma yoluyla iflastan kurtarılmıştı.

Almanya, Ulaşım, Teknoloji, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Küresel kriz onları da vurdu! Alman bisiklet devi iflasın eşiğinde - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Ankara null: baska sektore geciyorlar hep yalan haber 5 6 Yanıtla
  • Privateblue: Biz zaten haberlere değil yorum yazanlara inanıyoruz…çoğunluk ne diyor ise doğrusu odur değilmi? 8 0 Yanıtla

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