Küresel Piyasalarda Satış Dalgası: Avrupa Piyasalarında Kayıplar Derinleşiyor - Son Dakika
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Ekonomi

Küresel Piyasalarda Satış Dalgası: Avrupa Piyasalarında Kayıplar Derinleşiyor

ABD'de resesyon endişelerinin güçlenmesiyle küresel piyasalarda tarihi satış baskısı yaşanıyor. Avrupa'da Stoxx Europe 600, DAX 40, FTSE 100, MIB 30 ve CAC 40 endeksleri düşüş yaşarken, teknoloji, banka, petrol, gaz, perakende ve otomotiv şirketlerinin hisselerinde büyük değer kaybı görüldü.

05.08.2024 16:30
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Küresel piyasalardaki satış dalgası nedeniyle Avrupa piyasalarında kayıplar derinleşiyor.

ABD'de resesyon endişelerinin güçlenmesinin ardından küresel piyasalar, yeni haftada tarihi satış baskısıyla karşı karşıya kaldı.

Avrupa'da açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi TSİ 15.52'de yüzde 3,54 düşüşle 480,22 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 3,32 azalışla 17.074,72 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,86 değer kaybıyla 7.940,97 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 3,68 düşüşle 30.841 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,53 azalışla 7.068,69 puana geriledi.

Teknoloji hisselerindeki kayıplar yüzde 4,5 olurken, banka hisselerinde yüzde 4,4 ve petrol, gaz, perakende ve otomotiv şirketlerinin hisselerinde yüzde 4'e ulaşan değer kaybı görüldü.

Kaynak: AA

Banka, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Küresel Piyasalarda Satış Dalgası: Avrupa Piyasalarında Kayıplar Derinleşiyor - Son Dakika

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