Kuru meyve sektörü, gıda güvenliği için AB ile ortak çalışıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kuru meyve sektörü, gıda güvenliği için AB ile ortak çalışıyor

26.05.2022 10:02
Kuru meyve sektörü, gıda güvenliği için AB ile ortak çalışıyor

Türkiye'nin üretim ve ihracatta dünya lideri olduğu çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incirin verim, kalite ve gıda güvenliğini artırmak için çalışan Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Avrupa Birliği (AB) ile işbirliği adımlarını sıklaştırdı.

Türkiye'nin üretim ve ihracatta dünya lideri olduğu çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incirin verim, kalite ve gıda güvenliğini artırmak için çalışan Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Avrupa Birliği (AB) ile işbirliği adımlarını sıklaştırdı.

Avrupa Komisyonu Sağlık ve Gıda Güvenliği Genel Müdürlüğü ve Ankara'dan gelen Tarım Bakanlığı yetkilileri 25 Mayıs'ta Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Genel Sekreterliğine ziyaret gerçekleştirdi. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Işık, "Avrupa Komisyonu Sağlık ve Gıda Güvenliği Genel Müdürlüğü, 20 Mayıs-6 Haziran tarihleri arasında AB'ye ihraç edilen Antep fıstığı ve kuru incirdeki aflatoksin kontaminasyonu ile kuru incirdeki okratoksinin kontrolüne yönelik mevcut kontrol sistemlerinin değerlendirilebilmesi amacıyla ülkemize bir misyon ziyareti gerçekleştiriyor. AB heyetinin asıl amacı Tarım ve Orman Bakanlığını ve buradaki sistemi denetlemek" dedi. Kuru incirin Türkiye'nin bir prestij ürünü olduğuna değinen Işık, sadece bu topraklarda sarılop cinsinin yetiştiğini ve dünyaya gönderildiğini, 100 bin ton üretimin 70 bin tonunun ihraç edildiğini söyledi.

"Gelecek nesillere anlatmakla mükellefiz"

"Biz bu sağlıklı ürünü bütün dünyaya sağlıklı bir şekilde yedirmek için sürdürülebilirlik çalışmalarımıza devam ediyoruz" diyen Işık, sözlerini şöyle sürdürdü: "EİB olarak diğer kurumlarla, üniversitelerle, araştırma enstitüleriyle, incir araştırma enstitüsü, tarım il ve ilçe teşkilatları, borsalar, ziraat odaları, ticaret odaları gibi kurumlarla yaptığımız ortak çalışmalarla çiftçiden başlayıp rafa kadar uzanan tedarik zincirinde sürdürülebilirlik için çalışmalarımıza devam etmekteyiz." Mehmet Ali Işık, "Tedarik zincirinde sürdürülebilirlikle ilgili çiftçilerle yapılan altyapı çalışmaları, arazilerle başlayıp toplama, kurutma, depolama, işletmelerdeki üretim aşamalarının geliştirilmesi ve pazar çalışmalarıyla tamamlanmaktadır. Küresel ısınmanın ve iklim farklılıklarının getirdiği farklılıkları bertaraf ederek çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu bizim ülkemizin en büyük misyonudur. Tarih kitaplarında, kutsal kitaplarda geçen bu ürünü ve bu toprakları gelecek nesillere anlatmakla mükellefiz" dedi.

Çalışmaları anlattı

Işık, AB heyetine birliği ve kuru incirle ilgili yaptıkları çalışmaları anlatan bir sunum gerçekleştirdiklerini söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: "Heyet, program çerçevesinde İzmir, Aydın ve Gaziantep'te incelemelerde bulunacak. 23 Mayıs'ta tarım il müdürlüğünde toplantı yaptılar. Aynı zamanda bakanlığın bir işletmede nasıl denetim yaptığını görmek istedikleri için işletmeleri gezdiler. Bugün Aydın'da Aydın Ticaret Borsasının laboratuvarını gezecekler ve İncir Araştırma Enstitüsü ziyareti gerçekleşecek. Cuma günü de Osman Akça İşletme ziyareti ve çiftçi ziyaretleri olacak. Oradan da Gaziantep'e geçecekler."

170'e yakın ülkeye 1,6 milyar dolar ihracat

Dünya genelinde 170'e yakın ülkeye 1,6 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiklerinin altını çizen Mehmet Ali Işık, "İhracatımızda Avrupa Birliği ülkeleri ve ABD ön plana çıkıyor. Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı çerçevesinde gerçekleşen dekarbonizasyon süreci, gıda güvenliği, sürdürülebilirlik, iyi tarım uygulamaları bizim öncelik alanımız. Bakanlığımız, birliğimiz ve paydaşlarımızla kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incirin daha kaliteli ve katma değerli üretilmesi ve ihraç edilmesi, hem çiftçinin emeğinin karşılığını alması hem de alıcıların beklentilerine uygun üretim yapılması için çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

Toplantıda Ekoloji Tarım Organizasyonu Derneği Başkanı Prof. Dr. Uygun Aksoy ve Ege İhracatçı Birlikleri Tarım 1 Sektörleri Müdürü Ece Tırkaz sunum yaparken, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türkiye Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birlikleri Sektörü Kurulu Başkanı Osman Öz, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Işık, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yusuf Gabay, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Birol Celep de yer aldı. - İZMİR

Kuru meyve sektörü, gıda güvenliği için AB ile ortak çalışıyor
Kuru meyve sektörü, gıda güvenliği için AB ile ortak çalışıyor

YORUMLAR
500
AB'den Türkiye'deki sığınmacıların eğitimi için fon desteği AB'den Türkiye'deki sığınmacıların eğitimi için fon desteği GSO-MEM'de METEK çerçevesinde işbaşı eğitimleri başladı GSO-MEM'de METEK çerçevesinde işbaşı eğitimleri başladı Bursa Karacabey Gölecik Barajı çalışmaları devam ediyor Bursa Karacabey Gölecik Barajı çalışmaları devam ediyor
Kaynak: İHA

Avrupa Birliği, Türkiye, Tarım, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kuru meyve sektörü, gıda güvenliği için AB ile ortak çalışıyor - Son Dakika


Son Dakika
15:45 Kuntz A Milli Takıma çağırmamıştı! Türk asıllı santrfor Deniz Undav, Belçika'da yılın futbolcusu seçildi
15:45 AK Partili Dağ'dan "Kılıçdaroğlu'nun iddiası partide paniğe neden oldu mu?" sorusuna yanıt: Hiç telaşımız yok, ortaya atılan yalanlara cevap veriyoruz
15:37 Ümit Özdağ'dan İBB'ye Aynur Doğan tepkisi: 'Öcalan için özgürlük' sloganları atan bir şarkıcıyı, 5 şehit verdiğimiz gün sahneye çıkarıyorlar!
15:29 Moody's, Türkiye'de enflasyon beklentisini yüzde 52,1'e yükseltti
15:17 Isparta'daki konseri iptal edilen şarkıcı Melek Mosso'ya ünlülerden destek yağdı
15:13 EPDK'dan elektrik şirketine ağır fatura! Isparta'da 7 gün halkı elektriksiz bırakmaları sebebiyle 15 milyon 583 bin lira ceza kesildi
15:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun videosuna tepki gösterdi: Böyle bir kepazeliğe izin veremeyiz
15:00 Acun Ilıcalı, eski Galatasaraylı Jean Michael Seri'yi transfer etmek için düğmeye bastı
14:18 Shakira, vergi kaçırma suçlamasıyla İspanya'da yargılanacak
14:33 Türkiye Kupası finali öncesinde Sivasspor ve Kayserispor taraftarı birbirine girdi! İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla güvenlik tedbirleri artırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 15:51:10. #1.11#
SON DAKİKA: Kuru meyve sektörü, gıda güvenliği için AB ile ortak çalışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement