Aralık ayında kurulan şirket sayısı azaldı

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), aralık ayında kurulan şirket sayısının önceki aya göre yüzde 4,1 oranında azalarak, 9 bin 774'e gerilediğini açıkladı.

TOBB'un yayımladığı aralık ayı istatistiklerine göre, 2021 yılında, geçen yıla göre kurulan şirket sayısı yüzde 8,3 arttı, kurulan kooperatif sayısı yüzde 3,1, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı da yüzde 11,2 oranında azaldı. 2021 yılında, geçen yıla göre kapanan şirket sayısı yüzde 5,6, kapanan kooperatif sayısı yüzde 65 oranında arttı, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 12,3 oranında azalış oldu.

KAPANAN ŞİRKET SAYISINDA ARTIŞ Aralık ayında ise kasım ayına göre, kurulan şirket sayısı yüzde 4,1 oranında azalarak, 9 bin 774'e geriledi. Kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 37,5, kurulan kooperatif sayısı da yüzde 19,1 oranında arttı. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 145,8, kapanan kooperatif sayısında yüzde 122,8, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 63,3 oranında artış oldu. Aralık 2021'de, Aralık 2020'ye göre kurulan şirket sayısında yüzde 15,3, kurulan kooperatif sayısı yüzde 57,8 arttı, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 1,7 oranında azaldı. TÜM İLLERDE ŞİRKET KURULUŞU GERÇEKLEŞTİAralık 2021'de kurulan toplam 9 bin 905 şirket ve kooperatifin yüzde 84,6'sı limited şirket, yüzde 14,1'i anonim şirket, yüzde 1,3'ü ise kooperatif olarak oluştu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 40'ı İstanbul , yüzde 10'u Ankara , yüzde 5,5'i İzmir 'de kuruldu. Bu ay tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti. 2021 yılında toplam 111 bin 125 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 95 bin 41 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 58,2'sini, 14 bin 630 anonim şirket ise yüzde 41,8'ini oluşturdu. Aralık ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, kasım ayına göre yüzde 27,9 oranında arttı.3 BİN 377'Sİ TİCARET SEKTÖRÜNDE KURULDU

Aralık 2021'de şirket ve kooperatiflerin 3 bin 377'si ticaret, 1605'i imalat ve 1055'i inşaat sektöründe kuruldu. Aralık 2021'de kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 1307'si toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 588'i inşaat, 387'si imalat faaliyetleri sektöründe yer aldı. Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 1179'ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 642'si inşaat 526'sı imalat sektöründe yer aldı. Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 1168'i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 531'i inşaat, 289'u imalat sektöründe yer aldı. Aralık 2021'de kurulan 131 kooperatifin 75'i konut yapı kooperatifi, 28'i işletme kooperatifi ve 10'u tarımsal kalkınma kooperatifi olarak kuruldu. Aralık 2021'de kurulan 1186 yabancı ortak sermayeli şirketin 610'u Türkiye, 72'si İran, 31'i Lübnan ortaklı olarak kuruldu.