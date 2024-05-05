Kurumlar Vergisi Beyannamesi Verme ve Ödeme Süreleri Yarın Doluyor - Son Dakika
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Ekonomi

Kurumlar Vergisi Beyannamesi Verme ve Ödeme Süreleri Yarın Doluyor

Kurumlar Vergisi Beyannamesi Verme ve Ödeme Süreleri Yarın Doluyor

Kurumlar vergisi mükelleflerinin, 2023 hesap dönemine ait beyannamelerini verme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergileri ödeme süreleri yarın sona eriyor. Beyannamelerin internet üzerinden elektronik ortamda doldurulabileceği belirtilirken, vergi ödemelerinin ise çeşitli kanallardan gerçekleştirilebileceği ifade edildi.

05.05.2024 12:09
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Kurumlar vergisi mükelleflerinin, 2023 hesap dönemine ait beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri yarın dolacak.

Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, kurumlar vergisi mükelleflerinin, 2023 hesap döneminde elde ettikleri kurum kazançlarının vergilendirilmesi için yarın gün sonuna kadar beyannamelerini vermeleri önem taşıyor.

Ayrıca, 2024-Mart dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimler de yarın gün sonuna kadar verilebilecek.

Kurumlar vergisi beyannamesi, Dijital Vergi Dairesi üzerinden elektronik ortamda doldurulabiliyor.

Tahakkuk eden kurumlar vergisi ödemeleri de Dijital Vergi Dairesi'nden veya GİB Mobil Uygulaması üzerinden, anlaşmalı bankaların kredi ve banka kartları veya banka hesabından, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların kartlarıyla ya da anlaşmalı bankaların şubelerinden gerçekleştirilebiliyor.

Vergi ödemeleri internet bankacılığı, telefon bankacılığı, mobil bankacılık gibi alternatif ödeme kanallarından ya da PTT işyerlerinden de yapılabiliyor.

Kaynak: AA

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