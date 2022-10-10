Kurutmalık Domates daha da yaygınlaştırılacak - Son Dakika
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Kurutmalık Domates daha da yaygınlaştırılacak

10.10.2022 17:34
Kurutmalık Domates daha da yaygınlaştırılacak

Malatya'nın Kuluncak ilçesinde 400 dekarlık alanda, organik kurutmalık domates üretilip satılarak üreticiye gelir sağlanırken, önümüzdeki sezon bu üretim daha da yaygınlaştırılacak.

Malatya'nın Kuluncak ilçesinde 400 dekarlık alanda, organik kurutmalık domates üretilip satılarak üreticiye gelir sağlanırken, önümüzdeki sezon bu üretim daha da yaygınlaştırılacak.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Kuluncak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından birlikte yürütülen, Bakanlığın Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen "Organik Ürünlerde Kurutma Fileleri ile Modern Yetiştiriciliğe" projesi çerçevesinde Mayıs ayında dağıtımı gerçekleştirilen yüzde 50 hibeli, yüzde 75 geçirgenli 18 bin metrekare kurutma filesi ile üreticiler ürünlerini hijyenik şartlarda kurutmaya başladılar.

Proje ile ilgili Kuluncak İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mesut Cem Karaca yaptığı açıklamada, kurutma fileleri ile çiftçilerin geleneksel hasat yöntemlerinden vazgeçip modern yetiştiricilik yapmasına örnek teşkil ettiğini vurguladı. Karaca, "Teknik personelimiz ile birlikte projenin sürdürülebilirliğinin takibi amaçlı ziyaret gerçekleştirdik. Çiftçilerimiz yaklaşık 400 dekarlık alanda, organik kurutmalık domates hasadı gerçekleştirmiş ve domatesler kurutma filelerinde kurutulup tüketime hazır hale gelmiştir. Kurutma fileleri çiftçilerimizin geleneksel hasat yöntemlerinden vazgeçip modern yetiştiricilik yapmasına örnek teşkil etmiştir" dedi.

"Fileler kurutmayı hızlandırıyor"

Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Ahmet Turan Karaca ise proje ile ilgili kurutma filelerinin önemini dile getirdi. Karaca, "Demostrasyon amacıyla dağıtmış olduğumuz kurutma fileleri ile çiftçilerimizin geleneksel hasat yöntemlerini daha da geliştirmelerini ve diğer çiftçilerimize de örnek olmasını istiyoruz. Kurutma filesinin en büyük özelliği kurutmayı hızlandırması, yağışlı havalarda geçirgenlik sağlayarak ürün kaybını engellemesi, hijyen şartlarında kurutulmanın sağlanmasıdır. Bu vesile ile projemizin üreticilerimize hayırlı olmasını ve bol kazançlar getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kuluncak ilçesinde 400 dekarlık alanda, organik kurutmalık domates üretilip satılarak üreticiye gelir sağlanırken, önümüzdeki sezon bu üretim daha da yaygınlaştırılacak. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Kuluncak, Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kurutmalık Domates daha da yaygınlaştırılacak - Son Dakika

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