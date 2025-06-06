Kuşadası'na tatilci akını! Son 24 saatte 60 binden fazla araç giriş yaptı - Son Dakika
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Ekonomi

Kuşadası'na tatilci akını! Son 24 saatte 60 binden fazla araç giriş yaptı

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Kuşadası\'na tatilci akını! Son 24 saatte 60 binden fazla araç giriş yaptı
06.06.2025 13:54
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Kuşadası\'na tatilci akını! Son 24 saatte 60 binden fazla araç giriş yaptı
Haber Videosu

Aydın'ın Kuşadası ilçesi, Kurban Bayramı nedeniyle tatilcilerin akınına uğradı. Son 24 saatte 60 binden fazla aracın giriş yaptığı ilçede uzun kuyruklar oluşurken, otellerde de doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası'na, Kurban Bayramı'nda tatilcilerin ilgisi yoğun oldu. Başta İzmir olmak üzere Manisa ve Denizli gibi yakın illerden tatilini geçirmek için araçlarıyla Kuşadası'na gelenler, kentin Selçuk yönündeki girişinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Kuşadası'na tatilci akını! Son 24 saatte 60 binden fazla araç giriş yaptı

OTELLERDEKİ DOLULUK ORANI YÜZDE 100'E ULAŞTI

Kuşadası'na son 24 saatte 60 binden fazla aracın giriş yaptığı öğrenildi. Bayram tatili için Kuşadası'na gelen tatilcilerin, konaklamak için tercih ettiği otellerde de doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

Kuşadası'na tatilci akını! Son 24 saatte 60 binden fazla araç giriş yaptı

NÜFUSUN 1,5 MİLYONA ÇIKMASI BEKLENİYOR

Kurban Bayramı boyunca günü birlik ziyaretçilerle birlikte Kuşadası'nın nüfusunun 1,5 milyona kadar çıkması bekleniyor.

Kuşadası'na tatilci akını! Son 24 saatte 60 binden fazla araç giriş yaptı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kuşadası'na tatilci akını! Son 24 saatte 60 binden fazla araç giriş yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Serkan Yalçın:
    akkoyunlar 10 9 Yanıtla
  • Hakan Caf:
    Badem bıyıklılar tatilde 7 4 Yanıtla
  • Ali Yıldız:
    resimdeki kırmızı araba varya .. arabanın benle alakası yok 3 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Kuşadası'na tatilci akını! Son 24 saatte 60 binden fazla araç giriş yaptı - Son Dakika
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