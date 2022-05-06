Kütahya'da çiftçilere 3,5 ton yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı - Son Dakika
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Kütahya'da çiftçilere 3,5 ton yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı

06.05.2022 16:49
Kütahya'da çiftçilere 3,5 ton yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı

Kütahya'nın Simav ilçesinde çiftçilere yüzde 75 hibe destekli 3,5 ton yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde çiftçilere yüzde 75 hibe destekli 3,5 ton yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir, dağıtım töreninde yaptığı açıklamada, Simav'ın tarım arazilerinin yağlık ayçiçeği üretimi konusunda verimli olduğunu söyledi.

İlçede 20 köy ve beldede 600 çiftçiyle bugüne kadar uygulanan en büyük tarımsal projelerden birini hayata geçirdiklerini belirten Tokdemir, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 7 bin dekar alana ekilmek üzere 3 bin 500 kilogram yağlık ayçiçeği tohumunu çiftçilerimize teslim ettik. Tohum bedelinin yüzde 75'i Bakanlığımız ve İl Özel İdaresince, yüzde 25'lik kısmı ise çiftçilerimiz tarafından karşılanacak. Geçen yıl 3 bin dekar, önceki yıl ise 1000 dekar alana ektirdiğimiz yağlık ayçiçeklerinden oldukça yüksek verim elde ettik. Dekardan yaklaşık 350 kilogram civarında verim alınmıştı. Bu tohumların ekileceği 7 bin dekar alandan yaklaşık 2 bin 500 ton yağlık ayçiçeği üretimi bekliyoruz."

Tokdemir, bu yıl ekilecek yağlık ayçiçeğinin ilçe ekonomisine yaklaşık 25 milyon lira katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

Kütahya'da çiftçilere 3,5 ton yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı
Kütahya'da çiftçilere 3,5 ton yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı

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Simav'da çiftçilere 3 bin 500 kilogram yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı Simav'da çiftçilere 3 bin 500 kilogram yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı

Hisarcık, Kütahya, Tarım, Simav, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kütahya'da çiftçilere 3,5 ton yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kütahya'da çiftçilere 3,5 ton yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı - Son Dakika
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