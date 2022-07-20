Kütahya'daki konut satışlarında artış - Son Dakika
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Kütahya'daki konut satışlarında artış

20.07.2022 12:07
Kütahya'daki konut satışlarında artış

Türkiye İstatistik Kurumu ( TUİK) 2022 yılı Haziran ayına ilişkin konut satış istatistiklerini yayınladı.

Türkiye İstatistik Kurumu ( TUİK) 2022 yılı Haziran ayına ilişkin konut satış istatistiklerini yayınladı. Kütahya il genelinde konut satışları geçen aya göre yüzde 53,7, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 34,8 oranında arttı.

TUİK tarafından yayınlanan 2022 yılı Haziran ayı konut satış istatistiklerine göre Kütahya'da geçen ay 931 konut satışı yapıldı. İl genelinde geçen ay 606, geçen yıl Haziran ayında ise 691 konut satışı yapılmıştı. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Kütahya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kütahya'daki konut satışlarında artış - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'daki konut satışlarında artış - Son Dakika
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