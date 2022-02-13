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Kuyumcular bekledikleri satış grafiğine ulaşamadı - Son Dakika

Kuyumcular bekledikleri satış grafiğine ulaşamadı

13.02.2022 20:01
Kuyumcular bekledikleri satış grafiğine ulaşamadı

BİLECİK (İHA) – Bilecik'te kuyumcular yaptıkları kampanyalara rağmen bekledikleri satış grafiğine ulaşamadı.

BİLECİK (İHA) – Bilecik'te kuyumcular yaptıkları kampanyalara rağmen bekledikleri satış grafiğine ulaşamadı. Sevgililer Günü öncesinde vatandaşlar hediye altın almak yerine 14 ayar pırlanta olmayan swarovski taşlı ürünleri tercih ediyor.

Bilecik'te kuyumculuk yapan İbrahim Rafet Sünetci geçen yıl Sevgililer Günü'nün daha iyi geçtiğini belirterek altın fiyatlarında yaşanan büyük artışın satışları etkilediğini söyledi. Sünetci, "Altın fiyatlarında geçen seneye göre büyük fark olunca bu yıl satışlar düştü. Tüm esnaf elinden geldiğince kampanya ve fiyat indirimi yapıyor. Ne kadar fiyat indirimi yapsak da altın belli bir miktar ve maliyeti var." dedi.

"14 ayar pırlanta olmayan swarovski taşlı ürünler alıyorlar"

Bu yıl müşterilerin 14 ayar pırlanta olmayan swarovski taşlı ürünlere yöneldiğini anlatan kuyumcu Sünetci, şunları söyledi: "Geçen sene pırlanta yüzükleri sattığımız 2-3 bin TL'ler, bu sene aynı ayarda 14 ayar pırlanta olmayan swarovski taşlı ürünlere dönmüş durumda. Bu sebepten dolayı müşterilerimiz bu ürünlere yöneliyor. Hediye için hafif ürünler olarak tabir ettiğimiz ve hayalet kolye diye belirtilen ince kolyeler düşünülüyor. İnce yüzükler düşünülüyor." - BİLECİK

Kuyumcular bekledikleri satış grafiğine ulaşamadı
Kuyumcular bekledikleri satış grafiğine ulaşamadı
Kuyumcular bekledikleri satış grafiğine ulaşamadı
Kuyumcular bekledikleri satış grafiğine ulaşamadı

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Sevgililer Günü, Bilecik, Altın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kuyumcular bekledikleri satış grafiğine ulaşamadı - Son Dakika Ekonomi


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