La Chaine des Rötisseurs Genç Aşçı Yarışması Türkiye Ayağı Sonuçlandı

Ekonomi

Chaine des Rötisseurs Derneği tarafından 26'ncısı düzenlenen La Chaine des Rötisseurs Genç Aşçı Yarışması'nın Türkiye ayağı, Le Cordon Bleu'nün Özyeğin Üniversitesi'ndeki mükemmellik merkezi tesislerinde yapıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin önemli 5 yıldızlı otellerinde ve restoranlarında çalışmakta olan 27 yaşını aşmamış 8 genç yarışmacı, 4 Mayıs sabahından itibaren Le Cordon Bleu'nün mükemmellik Özyeğin Üniversitesi'ndeki merkezinde gastronomi maratonuna girdi.

Yarışma, katılımcıların her birine içinde ne olduğunu bilmediği birer malzeme sepeti teslim edilmesiyle başladı.

Sepetin içinde bulunan malzemelerle giriş, ana yemek ve tatlıdan oluşan mönüyü 4 saat içerisinde hazırlayıp yarışma jürisine sunan şefler, lezzet, sunum, yaratıcılık, mutfak teknikleri, organizasyon becerileri, profesyonellik, hijyen ve zamanlama kriterlerine göre değerlendirildi.

Yarışmanın birincisi Divan Otel'den katılan Elif Er olurken ikincisi The Red Balloon Restaurant'tan Kaan Acar, üçüncüsü ise Grand Hyatt Hotel'den Nusret Türküm oldu.

Yarışmanın birincisi Elif Er, 1- 6 Ekim'de Budapeşte'de yapılacak uluslararası yarışmada Türkiye'yi temsil edecek.

Açıklamada etkinliğin ödül törenindeki konuşmasına yer verilen La Chaine Des Rotisseurs Türkiye Başkanı Yves Léon yarışmaya katılımcı sayısının her yıl artmasından keyif aldıklarını belirtti.

Yarışmanın bu yıl 26'ncısını düzenlediklerini kaydeden Léon, "Seviyeyi daha da yükseltmek için Chaine des Rötisseurs Türkiye ve Le Cordon Bleu güçlerini birleştirerek ulusal yarışmamızın kazananına 10 bin 750 dolar değerinde 180 saatlik yoğunlaştırılmış 'Le Cordon Bleu Temel Mutfak Sertifikası' hediye edecek." açıklamasında bulundu.

Léon, sertifika eğitiminin Budapeşte'deki uluslararası finalden önce verileceğini belirtti.

Le Cordon Bleu Türkiye Direktörü Defne Ertan Tüysüzoğlu ise Le Cordon Bleu'nün yarışmaya uluslararası seviyede de destek verdiğini belirtti. Tüysüzoğlu, şunları kaydetti:

"'Jeunes Chefs Rotisseurs' yarışmasının profesyonel, tekniklerden ödün vermeyen, malzemeye saygılı yaklaşımı mutfak eğitiminde profesyonellik ve mükemmeliyet misyonumuz ile birebir örtüşüyor. Bu vizyon, genç aşçılarımızın yüksek gastronomi standartlarına ulaşabilmesi ve uluslararası arenada yer alabilmesi için ilham verici oluyor. Bu sene bizi Macaristan'da temsil edecek genç şefimizin de bir kadın şef olması ayrıca mutluluk verici. Birinci olan genç şefimiz uluslararası yarışma öncesi Le Cordon Bleu eğitmen şeflerimizle yoğun bir eğitimden geçecek. Tüm yarışmacıları tebrik eder, organizasyonda emeği geçen ve La Chaine de Rotisseurs ekibine ve Le Cordon Bleu eğitmen şef ve öğrencilerine teşekkür ederim."