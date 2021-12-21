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LASİD'den kış lastiği uyarısı - Son Dakika

LASİD'den kış lastiği uyarısı

21.12.2021 11:41
LASİD'den kış lastiği uyarısı

Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği (LASİD) Genel Sekreteri Erdal Kurt, "Yurdun hangi bölgesinde olursanız olun kar yağsa da yağmasa da 7 derece ve altındaki sıcaklıklarda kış lastiklerinizi takın.

Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği (LASİD) Genel Sekreteri Erdal Kurt, "Yurdun hangi bölgesinde olursanız olun kar yağsa da yağmasa da 7 derece ve altındaki sıcaklıklarda kış lastiklerinizi takın. Bu, ortak trafikte hepimizin ortak sorumluluğu." ifadelerini kullandı.

LASİD'den yapılan açıklamada, sürücülere, "kar yağsa da yağmasa da kış lastiklerini takmaları" uyarısında bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen LASİD Genel Sekreteri Kurt, Türkiye'nin pek çok kesiminde kendini gösteren kış koşullarına ve kar yağışına dikkati çekerek, "Kış lastiği kış koşullarında yola daha çok tutunur ve fren mesafenizi kısaltır. Kış lastiği kar lastiği değildir, sadece kar yağdığında takılmaz. Yurdun hangi bölgesinde olursanız olun kar yağsa da yağmasa da 7 derece ve altındaki sıcaklıklarda kış lastiklerinizi takın. Bu, ortak trafikte hepimizin ortak sorumluluğu." ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ticari araçlara getirdiği zorunlu kış lastiği uygulamasıyla son yıllarda bilinçlenmenin arttığını vurgulayan Kurt, şunları kaydetti:

"Bilinçlenme artsa da sürücülerimizde bazen yanlış bir eğilim oluşabiliyor. Kış lastiğine geçmek için kar yağmasını bekleyenler olabiliyor. Adı üstünde kış lastiğidir, kar lastiği değildir. LASİD olarak araç sahiplerine sesleniyoruz; kar yağmasını beklemeyin. Kar yurdun pek çok kesiminde kendini gösteriyor ancak kar yağmasa da 7 derece altındaki sıcaklıklar pek çok kesimde etkili oluyor. Kış lastiğinin önemli bir özelliği 7 derece altındaki hava koşullarındaki etkisidir. Sizi sadece karlı havada değil, kış koşullarında korur. Kış lastikleri, sadece karlı hava yağışına göre tasarlanmamıştır. Özel desen tasarımı ve özel karışımı sayesinde 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda sertleşmeyerek tutunma özelliklerini korur ve ıslak zeminde sürüş emniyetini arttırır. Zorunlu kış lastiği uygulaması işte tam da bu yüzden kar yağışını değil, kış koşullarını işaret eder. Trafiğe çıkan sürücülerimiz bu önemli uyarıları dikkate almalı."

"Zorunlu olmasa da özel araçlara da takılmalı"

Kış koşullarında gerekli önlemler alınmaması halinde trafikte riskin artabileceğine de işaret eden Kurt, "Kış lastiği, kış koşullarındaki karlı veya buzlu veya ıslak yola özel olarak hazırlandığı için daha fazla yol tutuşu ve daha kısa fren mesafesi sağlayarak kazaları önemli ölçüde azaltır. Kış lastiği, trafiğin akıcı ve güvenli olmasına katkı sağlar. Zorunluluk kapsamında olmasa da LASİD olarak özel araç sürücülerinin de kış lastiği konusunda duyarlı olmalarını bekliyoruz. Mecburi olsun olmasın günlük trafiğe çıkan bütün araçlara kış lastiği takılmasını tavsiye ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Erdal Kurt, Türkiye, Tragger, kar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi LASİD'den kış lastiği uyarısı - Son Dakika Ekonomi


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