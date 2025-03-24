Lastikçilerden Bayram Uyarısı - Son Dakika
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Ekonomi

Lastikçilerden Bayram Uyarısı

Lastikçilerden Bayram Uyarısı

Ramazan Bayramı ile kış lastiği değişimi aynı döneme denk geldi. Lastikçiler, kontrol öneriyor.

24.03.2025 13:41
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Bu yıl Ramazan Bayramı ile zorunlu kış lastiği uygulamasının bitimi aynı günlere denk gelince lastikçiler sürücülere uyararak "Son güne bırakmayın" çağrısı yaptı.

Bu yıl hem Ramazan Bayramı hem de zorunlu kış lastiği bitiş sezonu aynı günlere denk geliyor. Sürücüler hem kış lastiği değişimi hem yaza geçiş süreci hem de Bayramda yola çıkmasan önce araçlarına bakım yaptırıyor. Düzce'de lastikçiler ise sürücülere Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala uyarılarda bulunarak, hem kış lastiği bitiş sezonunun hem de bayram yoğunluğunda sıkıntı yaşamamaları için kontrolleri yaptırması gerektiğini belirtiyor.

"Mağduriyet yaşanmaması için"

Sürücülerin yoğunluk yaşamaması için lastikçilere gitmesi gerektiğini belirten Lastikçi Ümit Sel, " Kış lastiği bitiş sezonu bu yıl Ramazan Bayramı'na denk geliyor. Yoğunluk başlayacağını düşünüyoruz. Biz de şimdiden hazırlıklarımızı yaptık ve önlemlerimizi aldık. Bayrama bırakmadan şimdiden işi çözmekte fayda var. Çünkü bayramda yoğun olacağını düşünüyoruz. Mağduriyet yaşanmaması veya sıkıntı olmaması için şimdiden değişim yapmalarında fayda var. Önümüzde bayram olduğu için insanlar yola çıkacaklar. Yolculuk yapacak sürücüler. Araçlarımızda kıştan çıktı. Hem periyodik bakımlarını hem de yazlık kontrollerini, yağ bakımlarını, lastik değişimlerini, bayram gelmeden bu sakin günlerde halletmelerinde fayda var" dedi.

"Kış şartlarından çıkan araçların kontrol ettirilmesi gerekir"

Araçların kış şartlarından geçtiğini ve bakım görmeden yola çıkılmamasını belirten Sel, "Sürücülerin yola çıkmadan önce kesinlikle lastiklerini kontrol ettirmeleri gerekiyor. Zamanları geldiyse filtrelerimizin, yağlarımızın değişmesi gerekiyor. Gelmediyse en azından kontrollerinin yapılması lazım. Hava ve polen filtrelerinin yenilenmesi gerekiyor. Çünkü kıştan çıktık. Çamurlu, yağmurlu, tozlu ortamlardan geçtik. Yaza hazırlamakta fayda var. Bununla ilgili yapılması gereken bir kaç kontrol var. Kış şartları sebebi ile aracınızın alt düzeneğinde herhangi bir olumsuzluk oluşmuş mu? Yürüyen düzen aksamında, frenlerinde herhangi bir aşınma veya dezenformasyon oluşmuş mu? Cam silecek süpürgelerinin yenilenmesi, silecek sularının değiştirilmesi gibi bir takım periyodik bakımlar var. Sürücüler bunları kontrol ettirmeli" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Ramazan Bayramı, Hava Durumu, Otomobil, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Lastikçilerden Bayram Uyarısı - Son Dakika

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