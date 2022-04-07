Latin Amerika'da TİSAŞ rüzgârı esiyor - Son Dakika
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Latin Amerika'da TİSAŞ rüzgârı esiyor

07.04.2022 09:43
Latin Amerika'da TİSAŞ rüzgârı esiyor

Savunma Sanayi alanında Doğu Karadeniz'in en büyük üreticisi konumunda olan Trabzon Silah Sanayi A.Ş. (TİSAŞ), bu kez Şili'nin Santiago şehrinde 5-10 Nisan tarihleri arasında düzenlenen FIDAE 2022-22. Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda boy gösterdi.

Savunma Sanayi alanında Doğu Karadeniz'in en büyük üreticisi konumunda olan Trabzon Silah Sanayi A.Ş. (TİSAŞ), bu kez Şili'nin Santiago şehrinde 5-10 Nisan tarihleri arasında düzenlenen FIDAE 2022-22. Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda boy gösterdi.

Sektörde sahip olduğu 30 yıllık bir tecrübe ile 60'dan fazla ülkeye ihracat yaptıklarını belirten TİSAŞ Yönetim Temsilcisi Murat Alemdaroğlu "Büyüyen pazar talepleri çerçevesinde artık her ay farklı bir ülkede müşterilerimizle buluşuyoruz. Konum olarak uzak olsa da Latin Amerika pazarında uzun yıllardır var olan bir markayız. Gerek ürün gerekse firma bilinirliliğimiz tatmin edici seviyenin de üzerinde. FIDAE 2022 fuarında ise en yeni modellerimizi müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz. Amacımız, özellikle profesyonel kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik nitelikli ürünler sunarak pazar payımızı daha da üst seviyelere taşımak" dedi.

TİSAŞ olarak geçen yıl 35 milyon dolarlık üretim tesisi yatırımın ilk etabını tamamlayarak devreye aldıklarını da belirten Alemdaroğlu "Bu sayede yüzde 30'luk bir kapasite artırımı elde ederek üretimimizin yüzde 90'lık bir kısmını ihracata yönlendirdik. Yatırımını gerçekleştirdiğimiz robotik sistemlerle hatasız üretimin yanında yüzde 55'lik bir istihdam artışı da sağlayarak Doğu Karadeniz'de en fazla istihdam oluşturan firmalardan birisi haline geldik. TİSAŞ, tabanca ve piyade tüfeği üretiminde artık sadece ülkemizin değil artık tüm dünyanın önde gelen üreticileri arasında yer alıyor" diye konuştu. - TRABZON

Latin Amerika'da TİSAŞ rüzgârı esiyor

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Doğu Karadeniz, Latin Amerika, Trabzon, Şili, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Latin Amerika'da TİSAŞ rüzgârı esiyor - Son Dakika


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