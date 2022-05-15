Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneğinin (TDKD) organize ettiği Leather&Fur Fuarı, 31 Mayıs'ta Antalya'da kapılarını açacak.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, yılın ilk 4 ayında, 2021'in aynı dönemine kıyasla yüzde 20 artışla 40 milyon dolarlık ihracata imza atan deri ve kürk konfeksiyon sektörü, Türkiye'nin toplam ihracatına verdiği katkıyı sürdürüyor.

İhracat ve üretim odaklı çalışan sektörün çatı STK'sı TDKD'nin organize ettiği Leather&Fur Fuarı, 31 Mayıs'ta Antalya'da kapılarını açacak. 13 ülkeden 950 yabancı alıcının ağırlanacağı fuarın, sektör ihracatına en az 30 milyon dolar katkı sağlaması bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TDKD Başkanı Gürkan Gözmen, ihracatta pazar çeşitliliğine odaklandıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"13 ülkeden 950 yabancı alıcıyı dört gün boyunca ülkemizde ağırlayacağız. Fuarın sektör ihracatına en az 30 milyon dolar katkı sağlayacağını öngörüyoruz. Yılın ilk 4 aylık rakamlarını incelediğimizde, ihracatta yüzde 20 oranında bir artış söz konusu. Önemli olan bu artışı sürdürülebilir kılmak. Türkiye, bana göre deri kürk ve konfeksiyon sektöründe üretim potansiyeli ve kalite anlamında dünyada ilk 3'te. Yabancılar da aynı doğrultuda düşünüyor. Fuarımız, dünyanın dört bir yanındaki alıcılar için gerçek bir çekim merkezi haline geldi. Klasik hale gelen defilemiz ise deri ve kürk modasına yön verir hale geldi.

Rusya- Ukrayna savaşı küresel ticareti olumsuz etkiledi. Rusya, önemli ihracat pazarlarımızın başında geliyor. Burada önemli olan pazar çeşitliliğini sağlamak. Bu da üreticilerimizin dünyadaki eğilimleri yakından takip etmesinden ve yurt dışı fuarlara katılımdan geçiyor. Dernek olarak temel hedefimiz, firmalarımızın daha fazla yurt dışına açılmasını sağlamak, finansmana daha kolay erişmelerine yardımcı olmak ve yeni ihracat pazarları keşfetmelerine danışmanlık sağlamak. Sektörümüzün yapısal sorunlarını çözmemiz gerekiyor. Bunu başarabilirsek ülke ihracatına mevcudun iki katı katkı sağlarız. Bunu yapacak potansiyele ve üretim kabiliyetine sahibiz."