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LG'de üst düzey atamalar - Son Dakika

LG'de üst düzey atamalar

25.11.2021 12:54
LG'de üst düzey atamalar

LG Electronics (LG), Stratejiden Sorumlu Başkan Yardımcısı William Cho'nun 1 Aralık'tan itibaren İcra Kurulu Başkanı sorumluluğunu da üstleneceğini duyurdu.

LG Electronics (LG), Stratejiden Sorumlu Başkan Yardımcısı William Cho'nun 1 Aralık'tan itibaren İcra Kurulu Başkanı sorumluluğunu da üstleneceğini duyurdu.

Şirket açıklamasına göre, LG'nin 2019'dan bu yana "en iyi stratejisti" olan William Cho, LG Kuzey Amerika Başkanı olarak yürüttüğü 6 yıllık görev süresi boyunca LG'nin İş Kuluçka Merkezi'ni kurmaktan ve şirket içi girişimler şeklinde yeni iş fırsatları oluşturmak ve startup ortaklıklarını teşvikinden sorumluydu.

1987 yılında Goldstar'a katılan ve LG'nin Almanya'daki denizaşırı ofisinde 4 yıl geçiren William Cho, LG Kanada, Avustralya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık görevleri de dahil olmak üzere çeşitli pozisyonlarda bulundu. Pusan Üniversitesi mezunu olan Cho, yüksek lisans derecesini Seul'deki Yonsei Üniversitesi'nden işletme alanında aldı.

Kim Byoung-hoon'un Baş Teknoloji Sorumlusu olarak atanması da dikkati çeken gelişmelerden. Şu anda Geleceğin Teknoloji Merkezi Başkanı olarak görev yapan Dr. Kim, Başkan Yardımcılığı'na terfi ederek, eş zamanlı olarak Baş Teknoloji Sorumlusu ve yeni Bilgi ve İletişim Teknolojisi liderlik pozisyonunu da üstlenecek.

31 yıllık LG emektarı Jang Ik-hwan, Kıdemli Başkan Yardımcılığından, Başkan Vekilliğine terfi ederken LG'yi dizüstü bilgisayar, dizüstü bilgisayar ve monitör sektöründe dünyanın en hızlı büyüyen markalarından biri yapmak için bilgi teknolojileri iş portföyünü başarıyla büyüttükten sonra LG İş Çözümleri Şirketi'nde en üst sırayı alacak.

Kıdemli Başkan Yardımcısı Eun Seok-hyun, Araç Bileşeni Çözümleri Şirketi'ne üçüncü ve en yeni başkanı olarak liderlik etmek üzere seçildi. Eun, daha önce aynı şirket altında akıllı iş bölümünün büyütülmesinden sorumluydu.

Yeni liderlik ekibi değişiklikleri hızlandıracak

Yeni dönemde, yeni liderlik ekibi, her bir iş biriminin daha fazla sorumluluk üstlenmesiyle büyüme arayışında müşteri değerine daha fazla odaklanarak değişiklikleri hızlandıracak. Bu amaçla LG, Müşteri Memnuniyeti Yönetim Merkezi'ni, CSO'nun gözetiminde yeni Müşteri Değeri İnovasyon Ofisi'nde yeniden organize edecek. Müşteri Değeri İnovasyon Ofisinin rolü, müşteri geri bildirimlerini ve sorunlu noktaları daha etkin bir şekilde belirlemek ve ürün planlama, geliştirme ve satış süreçlerine dahil etmek olacak. Ayrıca, Ev Aletleri ve Ev Eğlencesi Şirketleri bünyesindeki Müşteri Deneyimi İnovasyon Departmanı, Müşteri Deneyimi İnovasyon Bölümü'ne yükseltilecek.

Ayrıca, potansiyel büyüme fırsatlarını keşfetmek ve gelecekteki yenilikleri hızlandırmak için, Strateji Baş Ofisi çatısı altındaki Birleşme ve Satın Alma Departmanı, daha fazla kaynak oluşturulması için bölüm düzeyine yükseltiliyor. Benzer şekilde, gelecekteki trendlere ve müşteri ihtiyaçlarına daha fazla odaklanmak isteyen LG'nin Life Soft Araştırma (LSR) departmanı, Tasarım Yönetim Merkezi içindeki etkisini artırmak için Life Soft Araştırma Laboratuvarı'na terfi ettirilecek. Müşteri deneyimiyle ilgili dijital dönüşüm sürecini hızlandırmak için LG, AI Büyük Veri departmanını yeni Baş Veri Ofisi'nin (CDO) gözetimi altında bölüm düzeyine yükseltecek.

Tüm atamalar 1 Aralık'tan itibaren ve promosyonlar yeni yılın ilk gününden itibaren geçerli olacak.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi LG'de üst düzey atamalar - Son Dakika Ekonomi


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