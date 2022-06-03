Lider çocuklar, denize balık bıraktı - Son Dakika
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Lider çocuklar, denize balık bıraktı

03.06.2022 11:19
Lider çocuklar, denize balık bıraktı

Su ürünleri sektörünün Türkiye'deki lideri Kılıç Deniz, Tarım Orman Bakanlığı Aydın İl Müdürlüğünün 'Lider Çocuk Tarım Kampı Programı' çerçevesinde geleceğin liderlerini ağırladı.

Su ürünleri sektörünün Türkiye'deki lideri Kılıç Deniz, Tarım Orman Bakanlığı Aydın İl Müdürlüğünün 'Lider Çocuk Tarım Kampı Programı' çerçevesinde geleceğin liderlerini ağırladı. Didim Kaymakamı Dr. Mustafa Yiğit'in de katıldığı programda, çocuklar denize balık bıraktı. Oldukça renkli geçen programa ev sahipliği yapan Kılıç Deniz firmasının yetkilileri, çocuklara deniz ürünleri hakkında bilgilendirdi.

Uluslararası Gıda ve Su ürünleri Organizasyonu tarafından 2022 yılının Uluslararası Geleneksel Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği yılı ilan edilmesi nedeniyle Aydın'ın Didim ilçesinde bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. Tarım Orman Bakanlığı Aydın İl Müdürlüğü'nün 'Lider Çocuk Tarım Kampı Programı' Kılıç Deniz Ürünleri'nin Didim Kuluçkahane tesisinde gerçekleştirildi. Program çerçevesinde protokol üyeleri ile birlikte lider çocuklar Kılıç Deniz Ürünlerinin yavru balık üretim tesiste deniz ürünlerinin önemini, balıkların kuluçkasından yetişmesine kadar geçen süreci inceledi.

Oldukça renkli ve verimli geçen programda Kılıç Deniz Ürünleri Didim Adaptasyon İşletme Müdürü Cengiz Önder, misafirlerine; çipura ve levrek yavru balık üretiminde dünyanın en büyük kapasitesine sahip (146 milyon adet/ yıl ) kuluçkahanesini tanıttı. Kılıç Deniz Ürünleri Firması'nın bu üretim miktarının; İspanya, İtalya, Fransa gibi ülkelerin ülke toplamlarından fazla olduğunu belirten İşletme müdürü Önder, "Kılıç Deniz Ürünleri diğer kuluçkahaneleri ile birlikte Türkiye'de üretilen yavru balığın yarısını üretmektedir. Türkiye kültür balıkçılığında Akdeniz'de 1 numara pozisyonda olmasında kuluçkahanelerin başarılı üretimleri önemli yer tutmaktadır. Kılıç Deniz olarak üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizde denizciliği Türkiye'nin önemli bir iktisadi işletmesi olarak değerlendirip ülke ekonomisine katkı sağlama gayretindeyiz" dedi.

Etkinlik çerçevesinde öğrenciler ile protokol üyeleri, Kuluçkahane Tesisi gezisinden sonra, üretim sistemi hakkında bilgi edindiler. Öğle yemeğini Kılıç Deniz Ürünleri'nin ikram ettiği balık menüsü ile yiyen çocuklar daha sonra denize yavru balık bıraktılar.

Didim Kaymakamı Dr. Mustafa Yiğit, Didim'de böylesine bir tesis ile hem balık üreten hem de önemli bir iktisadi işletme ile ülke ekonomisine katma değer sağlayan Kılıç Deniz Ürünleri'ne teşekkür etti. - AYDIN

Lider çocuklar, denize balık bıraktı
Lider çocuklar, denize balık bıraktı
Lider çocuklar, denize balık bıraktı
Lider çocuklar, denize balık bıraktı

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Kaynak: İHA

Aydın, Çocuk, su, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Lider çocuklar, denize balık bıraktı - Son Dakika


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