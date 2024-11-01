Mahkeme Martı\'nın E-Ulaşım Lisansını Verdi

Ekonomi

Martı'nın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne sebepsiz yere verilmeyen e-ulaşım lisansı ile ilgili açtığı dava sonuçlandı. Mahkeme, kararı Martı lehine verdi.

Martı'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul 7. İdare Mahkemesi, davaya ilişkin kararında İBB'nin keyfi davranamayacağına ve e-ulaşım lisansının şartlarını sağlamış olmasına rağmen lisans vermekten kaçınamayacağına hükmetti. Dava sonucunda "Martı'ya lisans verilmiş kabul edilmesi" mahkemece karara bağlandı.

Dava sonucunu "Müjde, kazandık" başlığıyla duyuran Martı kurucusu Oğuz Alper Öktem, "Saraçhane'de Martı'nın yüzüne kapanan kapılar mahkemede açıldı. İBB'nin 1 yıl boyunca sebepsiz yere bize vermediği e- Ulaşım Lisansı için dava açmıştık. İstanbul 7. İdare Mahkemesi "İBB'nin Martı'ya lisans vermemesi hukuka aykırıdır. Martı TAG artık lisanslı şekilde e-ulaşım hizmeti verecek, hayırlı olsun" dedi. - İSTANBUL