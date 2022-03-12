Bursa'da mikromekanik ve mikroelektronik mükemmeliyet merkezi kuruluyor - Son Dakika
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Bursa'da mikromekanik ve mikroelektronik mükemmeliyet merkezi kuruluyor

12.03.2022 11:02
Bursa'da mikromekanik ve mikroelektronik mükemmeliyet merkezi kuruluyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "Mikromekanik ve mikroelektronik mükemmeliyet merkezi kuruyoruz.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "Mikromekanik ve mikroelektronik mükemmeliyet merkezi kuruyoruz. Özellikle yeni nesil otomotiv teknolojilerinde otonom sürüşü devreye alacak bir sistem gelişiyor. Bu merkez, özellikle sensör ve kumanda teknolojilerinde robotik üretimde söz sahibi olmamıza rehberlik edecek." dedi.

BTSO'dan yapılan açıklamaya göre, makine sektörünü temsil eden meslek komitelerinin katılımıyla "Genişletilmiş Sektörel Analiz Toplantısı" gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Burkay, Türkiye'nin 225 milyar dolarlık rekor ihracatla kapattığı 2021 yılında, makine sektörünün dış satıma 20 milyar doların üzerinde katkı sağladığını belirtti.

Makine sektörünün otomotiv ve tekstil ile birlikte kent ekonomisinin sürükleyici gücü olduğunu vurgulayan Burkay, "Sektör, Bursa'da sanayinin toplam yüzölçümü içinde binde 8'lik payına rağmen kent ekonomisine yüzde 45 düzeyinde katkı sağlıyor." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin kişi başına düşen milli gelirini 3 bin dolardan 11 bin dolara taşımayı başardığını, ancak pandemi ve döviz kurlarındaki dalgalanmayla bu rakamın 9 bin 500 dolar seviyesine düştüğünü aktaran Burkay, şunları kaydetti:

"Kalkınma hedefleri için üretimde farklılaşma, büyük öneme sahip. Bunun için de ürünün ruhu olan Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve markalaşmaya ihtiyacımız var. Bu alanlarda da başarıya ancak belli bölgelerde, belli nitelikteki insan kaynağıyla ulaşabilirsiniz. İşte bu nedenle Güney Marmara Havzasını ülkemizin en önemli zenginlik kaynağı olarak görüyoruz. Bu havzayı, San Francisco ve Baden Württenberg gibi yenilikçi üretimin ve teknolojideki dönüşümün merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz."

Burkay, İleri Kompozit Malzemeler Araştırma ve Mükemmeliyet Merkezi, Tekstil ve Teknik Tekstil Mükemmeliyet Merkezi, Bursa Model Fabrika gibi projeleri hayata geçirerek, geleceğe hazırlandıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Takip eden değil, takip edilen olmak için bu merkezlere ihtiyacımız var. Şimdi de mikromekanik ve mikroelektronik mükemmeliyet merkezi kuruyoruz. Özellikle yeni nesil otomotiv teknolojilerinde otonom sürüşü devreye alacak bir sistem gelişiyor. Bu merkez, özellikle sensör ve kumanda teknolojilerinde robotik üretimde söz sahibi olmamıza rehberlik edecek. Bu merkezlerimizden sektördeki tüm firmalarımızın daha fazla faydalanmasını arzu ediyoruz."

Bursa'da mikromekanik ve mikroelektronik mükemmeliyet merkezi kuruluyor
Bursa'da mikromekanik ve mikroelektronik mükemmeliyet merkezi kuruluyor
Bursa'da mikromekanik ve mikroelektronik mükemmeliyet merkezi kuruluyor
Bursa'da mikromekanik ve mikroelektronik mükemmeliyet merkezi kuruluyor
Bursa'da mikromekanik ve mikroelektronik mükemmeliyet merkezi kuruluyor
Bursa'da mikromekanik ve mikroelektronik mükemmeliyet merkezi kuruluyor
Bursa'da mikromekanik ve mikroelektronik mükemmeliyet merkezi kuruluyor
Bursa'da mikromekanik ve mikroelektronik mükemmeliyet merkezi kuruluyor

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Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, İbrahim Burkay, Türkiye, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bursa'da mikromekanik ve mikroelektronik mükemmeliyet merkezi kuruluyor - Son Dakika


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