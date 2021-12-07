Üye Girişi
Malak ve dişi manda destekleme başvuruları başladı - Son Dakika

Malak ve dişi manda destekleme başvuruları başladı

07.12.2021 16:12
Malak ve dişi manda destekleme başvuruları başladı

Denizli Tarım İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 2021 yılı için buzağı/malak ve dişi manda desteklemesi başvuruları başladığı açıklandı.

Denizli Tarım İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 2021 yılı için buzağı/malak ve dişi manda desteklemesi başvuruları başladığı açıklandı.

Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği kapsamında yürütülen 2021 yılı 1. Dönem buzağı ve malak desteklemesi ile 2021 yılı dişi manda desteklemesi başvuruları başladı. Başvurular 31.12.2021 tarihinde sona ereceği açıklandı. Buzağı desteklemesinden; 120 gün yaşamış ve programlı aşıları tamamlanmış olan, Türkvet ile E-ıslah veri tabanlarında doğdukları işletme numarası, cinsiyet, ana kulak numarası ve doğum tarihleri kayıtlı 2021 yılı doğumlu buzağılar faydalandırılacaktır. Buzağı desteklemesinden yararlanmak için, soy kütüğüne kayıtlı yetiştiriciler Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği aracılığıyla, diğer örgütlere üye/ortak yetiştiriciler örgütleri kanalıyla herhangi bir çiftçi örgütüne üye/ortak olmayan yetiştiriciler ise ilçe müdürlüklerine dilekçe ile başvuru yapabileceği açıklandı.

Yetiştirici/üretici örgütleri, kendilerinde başvuru dilekçesi bulunan üyelerinin başvurularından sorumludur. Bir yetiştirici/üretici örgütüne üye olan yetiştiriciler, dilekçe ile üyesi bulundukları yetiştirici/üretici örgütüne başvuru yapmak zorundadır. Yetiştirici/üretici örgütleri, her ne sebeple olursa olsun üyesinin yazılı destekleme başvurusunu geri çeviremez. Üyesinin destekleme başvuru dilekçesi bulunmayan yetiştirici/üretici örgütleri, bu üyeleri adına başvuru yapacağını söyledi.

Destekleme buzağının doğduğu işletmeye ödenecek olup, doğduğu işletmede 120 günü tamamlama ve yaşama şartı aranmaktadır. 1. dönem desteklemeye müracaat eden yetiştiricilerin, 2. dönem için ayrıca başvuru yapmalarına gerek yoktur. Bir defa yapılan müracaat, sonraki dönem destekleme başvuruları için geçerli olmaktadır. 1. döneme süresi içinde başvuramayan yetiştiricilerin herhangi bir hak kaybına uğramadan 1 Nisan 2022-15 Haziran 2022 tarihleri arasında 2021 yılı 2. Dönem buzağı desteklemesine başvurma imkanları bulunmaktadır. Buzağıların analarında, ilkine buzağılama yaşı 510-810 gün arasında veya destekleme kapsamındaki buzağılaması ile bir önceki buzağılaması arasındaki süre 235-450 gün olmalıdır.

Malak desteklemesinden; 2021 yılı içerisinde doğmuş, küpelenerek doğduğu işletme üzerinden TÜRKVET'e kaydedilmiş ve bu işletmede en az 120 gün süreyle yaşamış, programlı aşıları yapılmış ve Veteriner Bilgi Sistemine kaydedilmiş malaklar yararlanacaktır. Birinci dönemde başvuru yapamayanlar ikinci dönemde 1 Temmuz 2022-1 Ağustos 2022 tarihleri arasında başvuru yapabilecektir. 1. Dönem başvurular 31 Aralık 2021 tarihine kadar ilçe müdürlüklerine yapılacağı ifade edildi. Dişi Manda desteklemesinden; doğum tarihi 1 Ekim 2021 tarihinden önce olan, 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla TÜRKVET'te kayıtlı ve işletmeye geliş tarihi, 1 Ekim 2021 tarihinden önce olan mandalar faydalanacaktır. Başvurular 31 Aralık 2021 tarihine kadar ilçe müdürlüklerine yapılacağı duyruldu. - DENİZLİ

Malak ve dişi manda destekleme başvuruları başladı

Denizli, Aralık, Doğum, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Malak ve dişi manda destekleme başvuruları başladı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ünlü isimler, sosyal medya üzerinden İbrahim Tatlıses'e Yaşam Boyu Onur Ödülü verilmesine tepki gösterdi 16:17 Ünlü isimler, sosyal medya üzerinden İbrahim Tatlıses'e Yaşam Boyu Onur Ödülü verilmesine tepki gösterdi
Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler 16:13 Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler İçine giren 30 saniyede ne olduğunu anlamadan ölüyor! 16:08 İçine giren 30 saniyede ne olduğunu anlamadan ölüyor! Başkan Maçoğlu, 12 kişilik avcı grubunu Tunceli'den kovdu: Derhal ilimizi terk edin 15:49 Başkan Maçoğlu, 12 kişilik avcı grubunu Tunceli'den kovdu: Derhal ilimizi terk edin Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni oranlar! 15:35 Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni oranlar! 2019 yerel seçimlerinde CHP'nin kıl payı kazandığı ilçe AK Parti'ye geçti 15:31 2019 yerel seçimlerinde CHP'nin kıl payı kazandığı ilçe AK Parti'ye geçti Antalya'yı fırtına vurdu: Dalga boyu 3 metreyi aştı, köprü çöktü 14:34 Antalya'yı fırtına vurdu: Dalga boyu 3 metreyi aştı, köprü çöktü Asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim olasılıkları paylaştı 13:59 Asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim olasılıkları paylaştı

Son Dakika Haberleri
16:26 Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir'den, Burak Elmas'a hodri meydan: İddialarınızı ispatlayın
16:17 Ünlü isimler, sosyal medya üzerinden İbrahim Tatlıses'e Yaşam Boyu Onur Ödülü verilmesine tepki gösterdi
16:15 AK Partili Öznur Çalık, Katar Emiri Al Sani'nin elini sıkmadı! ''Pandemi alışkanlığı'' dedi
16:13 Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler
16:11 Son dakika: Motorine 66 kuruş zam geldi! Güncel fiyatı 10 lirayı geçti
16:08 İçine giren 30 saniyede ne olduğunu anlamadan ölüyor!
15:46 Şarkıcı Sıla organlarını bağışladı: Birine hayat veririm umuduyla
15:35 Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni oranlar!
15:34 İYİ Partili Aydın: Kazanmama ihtimali olan bir isme evet demeyeceğiz
15:33 Berfu Yenenler ile fenomen Pelin Kaya arasında kıyafet kavgası
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir'den, Burak Elmas'a hodri meydan: İddialarınızı ispatlayın Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir'den, Burak Elmas'a hodri meydan: İddialarınızı ispatlayın         
16:26
AK Partili Öznur Çalık, Katar Emiri Al Sani'nin elini sıkmadı! ''Pandemi alışkanlığı'' dedi AK Partili Öznur Çalık, Katar Emiri Al Sani'nin elini sıkmadı! ''Pandemi alışkanlığı'' dedi         
16:15
Son dakika: Motorine 66 kuruş zam geldi! Güncel fiyatı 10 lirayı geçti Son dakika: Motorine 66 kuruş zam geldi! Güncel fiyatı 10 lirayı geçti         
16:11
Düğünde damada takılan pompalı tüfek salonu buz kestirdi! Gelinin bile anında suratı asıldı Düğünde damada takılan pompalı tüfek salonu buz kestirdi! Gelinin bile anında suratı asıldı         
16:07
İYİ Partili Aydın: Kazanmama ihtimali olan bir isme evet demeyeceğiz İYİ Partili Aydın: Kazanmama ihtimali olan bir isme evet demeyeceğiz         
15:35
Öldürmeden önce kendi mezarını kazdırdılar! Öldürmeden önce kendi mezarını kazdırdılar!         
15:32
Son dakika! Burundi'de hapishanede çıkan yangında 38 mahkum yanarak öldü Son dakika! Burundi'de hapishanede çıkan yangında 38 mahkum yanarak öldü         
15:18
Vatan Partisi ile köprüleri atan grup Sosyalist Cumhuriyet Partisi'ni kurdu Vatan Partisi ile köprüleri atan grup Sosyalist Cumhuriyet Partisi'ni kurdu         
14:24
Eski uzman çavuş, eski silah arkadaşlarıyla çatıştı! Jandarmalar eşini ondan korumaya çalışıyordu Eski uzman çavuş, eski silah arkadaşlarıyla çatıştı! Jandarmalar eşini ondan korumaya çalışıyordu         
13:58
Celil Nalçakan yardımcı arıyor! Kriterlerini sosyal medyadan duyurdu! Celil Nalçakan yardımcı arıyor! Kriterlerini sosyal medyadan duyurdu!         
13:57
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'la 12 anlaşmaya imza attı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'la 12 anlaşmaya imza attı         
13:54
Bakan Soylu'nun öldürüldüğünü duyurduğu teröristin kaldığı ev görüntülendi Bakan Soylu'nun öldürüldüğünü duyurduğu teröristin kaldığı ev görüntülendi         
13:43
Katil kocayı olay yerine gelen jandarmalara söyledikleri ele verdi Katil kocayı olay yerine gelen jandarmalara söyledikleri ele verdi         
13:18
Günlerdir arıyorlardı! Esnaf, yakaladığı dolandırıcıyı elektrik kablosuyla bağladı Günlerdir arıyorlardı! Esnaf, yakaladığı dolandırıcıyı elektrik kablosuyla bağladı         
12:29
Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü         
09:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2021 16:29:35. #1.12#
SON DAKİKA: Malak ve dişi manda destekleme başvuruları başladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement