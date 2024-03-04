Malatya'da erken tomurcuklanan kayısı ağaçları endişelendirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Malatya'da erken tomurcuklanan kayısı ağaçları endişelendirdi

Deprem bölgesi Malatya'da, kentin en önemli gelir kaynağı olan kayısıda ağaçların yaklaşık iki hafta erken tomurcuklanması çiftçileri tedirgin ederken, yetkililer don ve benzeri zirai olaylara karşı tarım sigortası uyarısı yaptı.

04.03.2024 23:21  Güncelleme: 23:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Malatya'da erken tomurcuklanan kayısı ağaçları endişelendirdi

MALATYA - Deprem bölgesi Malatya'da, kentin en önemli gelir kaynağı olan kayısıda ağaçların yaklaşık iki hafta erken tomurcuklanması çiftçileri tedirgin ederken, yetkililer don ve benzeri zirai olaylara karşı tarım sigortası uyarısı yaptı.

Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin karşılandığı Malatya'da depreme rağmen kuru kayısı ihracatı yüz güldürürken, yeni dönemde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları çiftçileri kara kara düşündürüyor. Malatya çiftçisinin en önemli gelir kaynağı olan kayısıda mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle düşük rakımlı bölgelerde ağaçlar tomurcuklanırken, bazı bölgelerde ise çiçek açtı. Erken başlayan tomurcuklanma sonrası ilaçlama çalışmalarına başlayan çiftçiler, durumdan endişe duyduklarını belirtirken, yetkililer ise don ve benzeri zirai olaylara karşı tarım sigortası uyarısı yaptı.

"Riskli bir yıl"

Hava sıcaklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi nedeniyle ilaçlama döneminin erken başladığını kaydeden kayısı üreticisi Cahit Zafer Leventoğlu, "Hava sıcaklıkları geçen yıla göre mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Çiftçilerimiz tomur ilaçlama çalışmalarına başladı. Riskli bir yıl üreticiler tarım sigortalarını mutlaka yaptırmalı. Bir hafta sonra ise çiçek ilacı için çalışmalar başlayacak. Çiçek ilacı çok önemli. Kayısıyı çiçeklenme döneminde dondan ziyade yağmur olumsuz etkiliyor. Bu anlamda bakımlarımızı ve tarım sigortalarını mutlaka yaptıralım" dedi.

"İlaçlama dönemi erken başladı"

Akçadağ Ziraat Odası Başkanı Mehmet İnal ise kayısı üreticilerine tarım sigortası uyarısında bulunarak, "İklim değişikliğinden dolayı ilçemizde ilaçlama dönemi erken başladı. Tomurcukların aşırı büyümesi üreticilerimiz için endişe verici bir durumdur. Çiftçilerimize tarım sigortalarını yapmaları tavsiyesinde bulunuyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Malatya, Deprem, Tarım, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Malatya'da erken tomurcuklanan kayısı ağaçları endişelendirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:22 Çanakkale’deki 4,9’luk deprem nedeniyle Bursa’da 2. kattan atlayan vatandaş hayatını kaybetti Çanakkale'deki 4,9'luk deprem nedeniyle Bursa'da 2. kattan atlayan vatandaş hayatını kaybetti
23:00 Çanakkale’deki deprem sonrası Ahmet Ercan’dan korkutan uyarı Çanakkale'deki deprem sonrası Ahmet Ercan'dan korkutan uyarı
21:41 Çanakkale’de 4,9 büyüklüğünde deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedildi Çanakkale'de 4,9 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi
20:56 Putin’in nükleer tehdidi sonrası Macron geri adım attı: Ukrayna’ya asker gönderme planımız yok Putin'in nükleer tehdidi sonrası Macron geri adım attı: Ukrayna'ya asker gönderme planımız yok
20:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası muhalefete yüklendi: Emeklilerimizin kafasını karıştırıyorlar Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası muhalefete yüklendi: Emeklilerimizin kafasını karıştırıyorlar
22:32 Fransa, kürtaj hakkını anayasal güvence altına alan ilk oldu Fransa, kürtaj hakkını anayasal güvence altına alan ilk oldu
22:30 Çanakkale ve Balıkesir’de depremi hisseden vatandaşlar sokağa çıktı Çanakkale ve Balıkesir'de depremi hisseden vatandaşlar sokağa çıktı
21:27 Prof. Dr. Recep Yıldızhan, yeniden TÜMBİAD Genel Başkanı seçildi Prof. Dr. Recep Yıldızhan, yeniden TÜMBİAD Genel Başkanı seçildi
21:06 ABD’nin İsrail büyükelçiliği personeli Kudüs’te ölü bulundu ABD'nin İsrail büyükelçiliği personeli Kudüs'te ölü bulundu
19:44 Taner Tolga Tarlacı GKRY’de tutulduğu cezaevinden Yasin Obuz’a seslendi: Çok kötü durumdayım, beni çıkar Taner Tolga Tarlacı GKRY'de tutulduğu cezaevinden Yasin Obuz'a seslendi: Çok kötü durumdayım, beni çıkar
19:43 Eşi ve engelli oğlunu katleden yaşlı adamın cinayeti işleme sebebi emekli maaşı çıktı Eşi ve engelli oğlunu katleden yaşlı adamın cinayeti işleme sebebi emekli maaşı çıktı
19:29 Karabük’te genç kadın sitenin duvarından düşerek yaşamını yitirdi Karabük'te genç kadın sitenin duvarından düşerek yaşamını yitirdi
19:06 ’’Yeniden Refah seçimden önce adaylarını çekecek’’ iddiasına Mehmet Altınöz’den jet yalanlama: Bu tür iddiaları şiddetle kınıyoruz ''Yeniden Refah seçimden önce adaylarını çekecek'' iddiasına Mehmet Altınöz'den jet yalanlama: Bu tür iddiaları şiddetle kınıyoruz
18:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörü çembere alıyoruz, bu yaz Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi çözüme kavuşturacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörü çembere alıyoruz, bu yaz Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi çözüme kavuşturacağız
17:54 Bahçeli’den Filistin mesajı: Bıçak kemiğe dayandı, gerekirse Türkiye her ihtimali masaya koyup restini çekmeli Bahçeli'den Filistin mesajı: Bıçak kemiğe dayandı, gerekirse Türkiye her ihtimali masaya koyup restini çekmeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2024 00:30:45. #1.11#
SON DAKİKA: Malatya'da erken tomurcuklanan kayısı ağaçları endişelendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement