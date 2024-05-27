Malatya'da erkenci kayısı hasadı başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Malatya'da erkenci kayısı hasadı başladı

Malatya\'da erkenci kayısı hasadı başladı

Malatya, dünyanın kayısı başkenti olarak bilinirken, kentin en önemli geçim kaynaklarından biri olan kayısıda erkenci ürünlerin hasadı başladı. Pütürge ilçesinde yaşayan çiftçi Abdullah Karakuş, 15 yıldır erkenci kayısı çeşidi üzerinde çalışmalar yaptıklarını ve hasada başladıklarını belirtti. Üretilen ürünlerin bir kısmı hobi amaçlı kullanılırken, bir kısmı da çeşitli kurumlara gönderiliyor.

27.05.2024 09:41
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Dünyanın kayısı başkenti Malatya'da kentin en önemli geçim kaynaklarından biri olan kayısıda erkenci ürünlerin hasadı başladı.

Avrupa Birliği Coğrafi İşaret belgeli, Malatya ekonomisinin lokomotifi olarak değerlendirilen kayısıda erkenci ürünlerin hasadı başladı. Pütürge ilçesi Bölükkaya Mahallesi'nde yaşayan ve uzun bir süredir çiftçilik yapan Abdullah Karakuş, bazı akademik çevrelerde aldığın destekle üretimini yaptığı kayısıda erkenci ürün hasadına başladıklarını söyledi.

"Erkenci kayısı çeşidi ile ilgili 15 yıldır çalışma yapmaktayız"

Üretilen ürünlerin turfanda olarak tüketildiğini belirterek ticari bir amaç gözetmediklerini kaydeden çiftçi Karakuş, "Erkenci kayısı ile ilgili 15 yıldır çalışmalarımız var. Ailemle beraber yaklaşık 5 dönüm üzerinde bir alanda 16 tür kayısı çeşidi üzerinde denemeler ve yetiştiricilik yapmaktayız. Şu anda erkenci kayısı çeşidi mor 1 olarak adlandırdığımız çeşitte hasat için sona gelinmiş durumda. Diğer çeşitlerde önümüzdeki günlerde hasat başlayacak" diye konuştu.

Çiftçi Karakuş, üretim yaptıkları ürünlerin hobi amaçlı olduğuna vurgu yaparak elde edilen ürünlerin bir kısmını çeşitli kurumlara, bir kısmını ise yakın çevrelerine gönderdiklerini kaydetti. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Malatya'da erkenci kayısı hasadı başladı - Son Dakika

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