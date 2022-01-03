Malatya'dan geçen yıl 425 milyon dolarlık ihracat

Malatya'dan geçen yıl 425 milyon 127 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, yazılı açıklamasında, 2021'de salgının devam ediyor olması, kurdaki dalgalanma, ham madde ve girdi maliyetlerinde ciddi artışa rağmen üretmeye ve ihraç etmeye devam ettiklerini belirtti.

İhracat rakamlarının her ay arttığını aktaran Sadıkoğlu, şunları kaydetti:

"2021'de, ilimizden geçen yıla göre yüzde 41 artışla 425 milyon 127 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Malatya olarak ilk kez 400 milyon doları aşan ihracatımız ile tarihi rekor kırdık. Geçtiğimiz ay yaptığımız açıklamada, 2021 yılını ilk kez 400 milyon doları aşarak kapatacağımızı öngördüğümüzü ifade etmiştik. Potansiyelimize baktığımızda 2022'de hem ihracatta hem de üretimde çok daha güçlü bir performans sergileyeceğimize inanıyorum. Malatya olarak gerçekleştirdiğimiz tarihi ihracat memnuniyet verici. Bu rekor ihracat rakamına ulaşmamıza katkı sağlayan tüm ihracatçı üyelerimizi ve iş insanlarımızı gönülden kutluyorum. 2022'de şehir ve ülke olarak hedefimiz çok daha büyük."