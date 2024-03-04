Malatya\'da Kayısı Üreticileri Tarım Sigortası Uyarısı Yaptı

Deprem bölgesi Malatya'da, kentin en önemli gelir kaynağı olan kayısıda ağaçların yaklaşık iki hafta erken tomurcuklanması çiftçileri tedirgin ederken, yetkililer don ve benzeri zirai olaylara karşı tarım sigortası uyarısı yaptı.
Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin karşılandığı Malatya'da depreme rağmen kuru kayısı ihracatı yüz güldürürken, yeni dönemde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları çiftçileri kara kara düşündürüyor. Malatya çiftçisinin en önemli gelir kaynağı olan kayısıda mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle düşük rakımlı bölgelerde ağaçlar tomurcuklanırken, bazı bölgelerde ise çiçek açtı. Erken başlayan tomurcuklanma sonrası ilaçlama çalışmalarına başlayan çiftçiler, durumdan endişe duyduklarını belirtirken, yetkililer ise don ve benzeri zirai olaylara karşı tarım sigortası uyarısı yaptı.
"Riskli bir yıl"
Hava sıcaklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi nedeniyle ilaçlama döneminin erken başladığını kaydeden kayısı üreticisi Cahit Zafer Leventoğlu, "Hava sıcaklıkları geçen yıla göre mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Çiftçilerimiz ilaçlama çalışmalarına başladı. Riskli bir yıl üreticiler tarım sigortalarını mutlaka yaptırmalı. Bir hafta sonra ise çiçek ilacı için çalışmalar başlayacak. Çiçek ilacı çok önemli. Kayısıyı çiçeklenme döneminde dondan ziyade yağmur olumsuz etkiliyor. Bu anlamda bakımlarımızı ve tarım sigortalarını mutlaka yaptıralım" dedi.
"İlaçlama dönemi erken başladı"
Akçadağ Ziraat Odası Başkanı Mehmet İnal ise kayısı üreticilerine tarım sigortası uyarısında bulunarak, "İklim değişikliğinden dolayı ilçemizde ilaçlama dönemi erken başladı. Tomurcukların aşırı büyümesi üreticilerimiz için endişe verici bir durumdur. Çiftçilerimize tarım sigortalarını yapmaları tavsiyesinde bulunuyoruz" diye konuştu. - MALATYA
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